İtalya’da 23 Ekim’den bu yana en düşük can kaybı açıklandı

İtalya’da Koronavirüs salgınında son 24 saatte 144 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile 23 Ekim’den bu yana en düşük günlük can kaybı kayıtlara geçti.

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 156 bin 872 korona virüs testi yapıldığı ve 9 bin 148 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 44 bin 762’ye ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 144 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 121 bin 177’ye yükseldiğini açıkladı. İtalya’da bugün 23 Ekim’den bu yana en düşük günlük can kaybı sayısı kayıtlara geçti.

6 milyon kişi aşının her iki dozunu da yaptırdı

Bakanlık, son 24 saatte 8 bin 637 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 430 bin 906 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 2 kişi artarak 2 bin 524’e yükseldi.

İtalya'da bugüne kadar 20 milyon 524 bin 435 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 6 milyon 176 bin 903 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

(ABA-AŞ-D)kullanılabilmesine ilişkin süre iki gün daha uzatılarak 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 24.00e kadar kullanılmasına imkan tanındı.