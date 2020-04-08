İtalya'da 150 akademisyenden açık mektup: Ekonominin normalleşmesi için karantina gevşetilsin

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının Avrupa’daki merkezlerinden İtalya’da ölüm ve yeni vaka sayısında görülen azalma sonrasında yaklaşık 150 akademisyen Hükümet’e yönelik bir açık mektup yayınlayarak, ekonomide normalleşmenin başlaması için karantina önlemlerinin hafiflemesini talep etti.



Mektupta, “Karantina, geri dönüşü olmayan ağır sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açma riski taşıyor” denildi. Mektup iş dünyası kuruluşu Confindustria'nın sahibi olduğu ekonomi gazetesi Il Sole-24 Ore’de yayınlandı.

İtalyan iş dünyasında da karantina önlemlerinin hafifletilmesi talebi giderek daha yüksek sesle dillendiriliyor. Elli kişinin çalıştığı bir şirketin CEO’su olan Giulia Svegliado, “Para kazanamazsam nasıl maaş öderim? Sözleşmeleri yerine getiremezsem Amerikalı müşterilerimi nasıl korurum?” diyerek karantinanın hafiflemesi talebine destek veriyor.

13 Nisan'da sona erecek önlemlerin uzatılması bekleniyor

İtalya’da karantina önlemleri 9 Mart’ta başlamış, bundan iki hafta sonra temel ve acil ihtiyaç maddesi üretenler dışındaki tüm tesisler 3 Nisan’a kadar kapatılmıştı. Ölü sayısındaki artış üzerine bu yasak 13 Nisan’a uzatıldı. Yasağın üç hafta daha uzatılmasının planlandığı da belirtiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü: Acele etmeyin

Dünya Sağlık Örgütü Salı günü karantina önlemlerinin zamanından kaldırılmaması uyarısında bulunmuştu.