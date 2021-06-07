İtalya, Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nden ayrıldı

İtalya Çin'in tartışma yaratan Kuşak ve Yol Girişimi'ne katılımını sonlandırdı. İtalya, 'Bir Kuşak Bir Yol' projesine katılan ilk G7 ülkesi olmuştu.

İtalya Başbakanı Mario Draghi İtalya'nın Çin ile olan bağlarını sembolik olarak kopardı. Draghi, İtalya'nın Çin'in "yeni İpek Yolu" projesi "Bir Kuşak, Bir Yol"dan ayrıldığını duyurdu.

İtalya-Çin gerilimi

İtalya'da önceki hükümet de ABD'nin baskılarıyla Çin'e olan yatırımları kesmeye başlamıştı. Draghi de stratejik yabancı yatırımlara önceki yönetimlerden daha az hoşgörülü.

İki ülke arasındaki gerilim, Aralık ayında Draghi'nin Başbakan olarak atanmasından 2 ay önce başlamıştı. Çinli şirket Shenzen Investment Holdings Milan merkezli çip üreticisi LPE'nin yüzde 70 hissesini almak için anlaşmıştı.

Draghi'nin Başbakan olmasının ardından karar yeni Ekonomi Bakanı Giancarlo Giorgetti'nin önüne geldi, Giorgetti yabancı satın almaları engelleme önerisi sundu. Draghi de 31 Mart'ta kararı imzalayarak LPE'nin satışının önüne geçmişti. Shenzen Holdings açıklama yaparak LPE ile belirli alanlarda çalışmaya devam edeceklerini bildirmişti.

Uzmanlar, Draghi'nin bu kararının İtalya ve Avrupa Birliği için dönüm noktası olduğunu belirtmişti.

"Yeni İpek Yolu" projesi nedir?

Çin'in 2013 yılında duyurduğu "Bir Kuşak, Bir Yol" projesi ile Asya, Afrika ve Avrupa arasında ulaşım, sanayi ve ticaret ağı oluşturulması hedefleniyordu. Proje kapsamında Çin devletine ait şirketler tarafından yapılması planlanan kara ve demiryolları ile limanların finansmanının Çin bankalarının vereceği milyarlarca euroluk krediler ile karşılanması öngörülüyordu.

ABD, Çin'i projeyi kullanarak gelişmekte olan ülkeleri ucuz krediler yoluyla borç batağına sürüklemek ve bu ülkeleri önemli varlıklarını satmaya zorlamakla suçluyor. 2017 yılında kredi geri ödemelerini yapamayan Sri Lanka, Çin'in inşa ettiği bir limanını devretmeye zorlanmıştı.