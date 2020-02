İtalya Cengiz Ünder'i konuşuyor!

Corriere dello Sport: \"Bu nasıl Roma, Türk işi şeyler... Ünder, geleceğin lideri\"

La Gazzetta dello Sport: \"Yurtdışındaki Türk\'ün gururu; Speedy Cengiz\"

La Stampa: \"Roma, Cengiz\'in vuruşlarını keşfetti\"

AS Roma 360: \"Yeni bir Türk yıldız doğdu; Di Francesco\'nun yeni mücevheri\"

Roma Teknik Direktörü Di Francesco: \"Bana Cengiz gibi sorumluluk alan oyuncular lazım\"

Esma ÇAKIR - ROMA / DHA

Sezon başında transfer olduğu İtalyan ekibi AS Roma\'daki ilk golünü geçen hafta Verona karşısında kaydeden milli oyuncu Cengiz Ünder, dün akşam rakipleri Benevento\'nun kalesine gönderdiği 2 gol ile 1 asistin ardından İtalya spor gündeminin en çok konuşulan ismi olmayı başardı.

Kulübün paylaştığı bilgiye göre; 20 yaşındaki Cengiz Ünder, Emre Belözoğlu\'nun Inter\'de forma giyerken Aralık 2002\'de Lazio\'ya karşı oynadıkları maçta attığı gollerden sonra ilk kez Serie A\'da çifte gole imza atan Türk futbolcu oldu.

Roma Olimpiyat Stadı\'nda ağırladıkları Benevento\'yu 5-2 yendikleri mücadelenin ardından açıklamalar yapan teknik direktör Eusebio Di Francesco, \"Bana Cengiz gibi sorumluluk alan oyuncular lazım. Önemli oyuncular ancak maçı değiştirebilir. O, muazzam oynadı. Fiziksel olarak da iyi duruma geldi, eksikliğini yaşadığı özgüvenini kazandı\" ifadesiyle genç oyuncunun performansını överken, bu kararlılıkla devam etmesi halinde onun sahanın lideri olabileceğini de ekledi.

Di Francesco, şimdiye kadar Cengiz\'e güvenmeyip, ona eleştiriler getirenlere de, \"İtalya\'da genç oyuncuların gelişmesine ilişkin sabır göstermiyoruz. Oysa onlara şans vermeli ve onların gelişmesini beklemeliyiz. Cengiz üzerinde çok çalıştım, ona güvendim. Onun, genç takımında bile oynayacak yeteneğe sahip olmadığını söyleyenler vardı. Şimdi tüm bu eleştiriler için Cengiz\'den özür dilemeli ve onu rahat bırakmalıyız\" diye karşılık verdi.

Kulübün, taraftarlar arasında online yaptığı ankette de Cengiz, açık ara en çok oyu alan kişi oldu.

\"ONUN ADI ÜNDER; VURUŞLARI, BÜYÜK OYUNCULARINKİ GİBİ\"

Roma merkezli Corriere dello Sport da, Cengiz\'in karşılaşmadaki sevinç anını gösteren bir fotoğrafını manşetten kullanarak, \"Bravo, bravo, bravo\" başlığıyla onun başarısını tebrik etti.

Cengiz Ünder\'e geniş yer ayırarak, karşılaşmayı 10 tam sayfada değerlendiren gazete, iç sayfalarda, \"Onun adı Ünder. Büyük oyuncularınki gibi vuruşları var\", \"Bu nasıl Roma, Türk işi şeyler\", \"Ünder, geleceğin lideri\" başlıklarıyla genç oyuncunun olağanüstü performansını ele aldı.

Tüm yeteneklerini ortaya çıkardığını belirttiği Cengiz\'e, maçın karnesinde en yüksek puanı; 10 üzerinden 8,5\'i veren gazetede yayımlanan bir yorum yazısında da, \"Çok karakterli bir oyuncu ve Serie A\'nın altın çocuklarından biri\" ifadesine yer verildi.

\"YURTDIŞINDAKİ TÜRK\'ÜN GURURU; SPEEDY CENGİZ\"

Çizme\'nin en çok satan spor gazetesi La Gazzetta dello Sport da Cengiz Ünder\'i ön plana çıkararak, karşılaşmaya 2 tam sayfa ayırdı.

Gazete, \"Roma, Ünder\'le ilerliyor\" ve İtalya\'da inanılmaz ya da karışık işler yapıldığında kullanılan meşhur deyime atıfla \"Asist, gol ve koşu. Şimdi rakiplere karşı Türk işi şeyler yapılıyor\" başlıklarını kullandı.

\"Maçın en iyisi\" seçtiği oyuncunun performansına 10 üzerinden 8 veren gazete, \"Yurtdışındaki Türk\'ün gururu: iki gol ve bir asist, bir gizem gibi görünen bir gencin kabarmasını kutsallaştırmaya neden oluyor\" yorumunu yaptı ve Cengiz\'i dün sahada izlemenin bir zevk olduğunu belirtti.

Gazete ayrıca, \"Baby Turco (bebek Türk)\" ifadesini kullandığı Cengiz\'i, seri ve kararlı oynamasından dolayı Speedy (Hızlı) Gonzalez\'e atıfla \"Speedy Cengiz\" diye nitelendirdi.

\"CENGİZ, THY\'NİN SPONSORLUĞUNUN YOLUNU AÇABİLİR\"

La Stampa gazetesi de, \"Roma, Cengiz\'in vuruşlarını keşfetti\" başlıklı haberinde, kulüpteki sponsor krizine dikkat çekerek, Cengiz\'in sayesinde THY\'nin Roma\'nın sponsorluğunu üstlenmeye yakın olduğunu yazdı.

Corriere della Sera da, 8 puanla onurlandırdığı oyuncuyu, \"Artık Serie A\'yı hazmetmiş gibi görünüyor. Cengiz\'in, Iturbe\'nin 3 yılda yaptıklarından daha fazlasını yaptığını söyleyebiliriz\" sözleriyle övdü.

\"YENİ BİR TÜRK YILDIZ DOĞDU; Dİ FRANCESCO\'NUN YENİ MÜCEVHERİ\"

Hafta sonuna damgasını vuran Cengiz\'in performansı, taraftar sitelerinin de ilk konusuydu.

AS Roma 360 sitesi, \"Yeni bir Türk yıldız doğdu\", \"Di Francesco\'nun yeni mücevheri\" ifadelerini kullanırken, Cengiz\'in maçta farkını ortaya koyduğunu, onu keşfeden Sportif Direktör Monchi sayesinde taraftarların onun kalitesini izleme fırsatı bulduğunu yazdı.

Romanews, \"Ünder, takımı sürükledi\" diye yazarken, Retesport, 8 puan verdiği oyuncu hakkında, \"Maçta tek adamlık şov yaptı. Verona karşılaşmasında attığı ilk golünden sonra daha çözülmüş, daha özgüvenli oynadı\" değerlendirmesinde bulundu.

\"TÜRK GİBİ SİGARA İÇ, CENGİZ ÜNDER GİBİ GOL AT\"

Cengiz, sosyal medyada da çok ses getirdi. Bir kullanıcı, İtalyancadaki \"Türk gibi sigara içmek\" deyimine atıfla \"Türk gibi tüttür. Türk gibi ye. Türk gibi iç. Ve Cengiz Ünder gibi gol at\" diye yazarken, onun Dybala\'ya benzetilmesini hatırlatan bir diğer kullanıcı da \"O bir Dybala ve buna ek olarak bir de Türk\" ifadesini kullandı.

Bir başka yorumda da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın 4-5 Şubat\'ta Roma\'da olmasıyla bağlantı kurularak, \"Erdoğan\'ın Roma\'da olduğu pazar günü de, bu akşam da (dün) Ünder gol attı. AS Roma\'nın yerinde olsam, sezon bitene kadar Türk Cumhurbaşkanının şehirde kalmasını sağlardım\" denildi.

Bazıları ise, Türklerin Avrupa Birliği\'nin dışında kalmasını savunan politikacılara gönderme yaparak, \"Hadi bunu Roma\'nın taraftarlarına anlatın bakalım\" diye yazdı.

