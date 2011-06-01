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Dünya

İTALYA BİN ALİ'NİN YATINA EL KOYDU ROMA (A.A)

01 Haziran 2011 16:42

-İTALYA BİN ALİ'NİN YATINA EL KOYDU ROMA (A.A) - 01.06.2011 - İtalyan yetkililerin, Tunus'un devrik Devlet Başkanı Zeynelabidin Bin Ali'nin ailesine ait olduğu belirtilen yata el koyduğu bildirildi. LaPresse haber ajansı, 14 metrelik yatın ülkenin güneyindeki Lampedusa adasının limanında demirli olduğunu duyurdu. Haberde, Tunuslu yetkililerin, İtalya'dan, Tunus halkına ait olduğu için Bin Ali ve ailesine ait mal varlıklarına el konulmasını istediği kaydedildi. Atlantik 43 yatının değerinin 1,4 milyon dolar civarında olduğu belirtildi. Bin Ali, ülkedeki yönetim karşıtı protestoların ardından geçen ocak ayında Suudi Arabistan'a kaçmıştı.

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