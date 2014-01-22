İtalya Başkonsolosluğu'nda bomba paniği

Beyoğlu’ndaki İtalya İstanbul Başkonsolosluğu’nun bahçesinde 12.30 sıralarında görevliler tarafından fark edilen şüpheli paket, bomba alarmına neden oldu.

Görevlilerin polise ihbar etmesi ile olay yerine bomba uzmanları sevk edildi. Bu sırada başkonsolosluk çevresinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Başkonsolosluğa gelen bomba uzmanları yaptıkları ilk kontrolde poşetin boş olduğunu belirleyerek, kontrollü patlatmaya gerek görmedi. Poşetin bahçeye nasıl atıldığının anlaşılması için, güvenlik kameraları incelemeye alındı.

