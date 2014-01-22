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Yaşam

İtalya Başkonsolosluğu'nda bomba paniği

İtalya İstanbul Başkonsolosluğu’nun bahçesinde şüpheli bir paket bulunması üzerine olay yerine gelen bomba imha ekipleri paketi incelemeye aldı

22 Ocak 2014 16:20

Beyoğlu’ndaki İtalya İstanbul Başkonsolosluğu’nun bahçesinde 12.30 sıralarında görevliler tarafından fark edilen şüpheli paket, bomba alarmına neden oldu.

Görevlilerin polise ihbar etmesi ile olay yerine bomba uzmanları sevk edildi. Bu sırada başkonsolosluk çevresinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Başkonsolosluğa gelen bomba uzmanları yaptıkları ilk kontrolde poşetin boş olduğunu belirleyerek, kontrollü patlatmaya gerek görmedi. Poşetin bahçeye nasıl atıldığının anlaşılması için, güvenlik kameraları incelemeye alındı.
 

 

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