İtalya basını: Sneijder ve Yolanthe Türkiye'de mutsuz, ayrılmak istiyorlar

İtalyan Tuttosport Gazetesi, Galatasaraylı Wesley Sneijder'in Türkiye'de mutsuz olduğunu ve İtalya'ya dönmek istediğini belirtirken, hayat arkadaşı Yolanthe Cabau'nun da Türkiye'den ayrılmak istediğini iddia etti.

NTV Spor'un haberine göre; Galatasaray'ın yıldızı Wesley Sneijder'e İngiltere’nin ardından İtalya’dan teklif geldi. Juventus'a yakınlığıyla bilinen Tuttosport gazetesi, siyah-beyazlı kulübün teknik direktörü Maximiliano Allegri’nin Hollandalı futbolcuyu istediğini yazdı.

Gazete, Sneijder’in Türkiye’de mutsuz olduğunu ve İtalya’ya dönmek istediğini de kaydederken, hayat arkadaşı Yolanthe Cabau’nun da Türkiye’den ayrılmak istediğini iddia etti.

Tuttosport, Allegri’nin Inter’in 2010’da İtalya Ligi, İtalya Kupası ve şampiyonlar ligi’ni kazanmasında büyük rol oynayan Sneijder’i transfer listesinin başına koyduğunu belirtti.

Sneijder, 2009-13 yılları arasında İtalya’da Inter formasıyla 116 maçta 22 gol atıp, 36 asist yapmıştı.

Yolanthe Cabau: Wesley eskiden çok kıskançtı

Galatasaray’da 20 milyon Euro serbest kalma bedeli bulunan Sneijder’in sözleşmesi 2016’da sona eriyor. Böylece ara transferde teklif gelmesi durumunda Galatasaray’ın Juventus karşısında eli daha kuvvetli olacak.

Sneijder olmazsa Praet

Spor gazetesi, Sneijder’in olmaması durumunda diğer alternatifin ise Anderlecht’ten Dennis Praet olduğunu yazdı. Gazeteye göre Juventus’un ara transferde diğer istediği isimler ise Bayern Münih’ten Xherdan Shaqiri, Barcelona’dan Martin Montoya, Porto’dan Rolando.