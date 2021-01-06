İtalya basını: Koronavirüs kısıtlamaları temmuza kadar uzatılabilir

İtalya basınında yer alan haberlere göre, ülkedeki yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kısıtlamalarının 31 Temmuz'a kadar uzatılması düşünülüyor.

Sputnik'te yer alan habere göre, İtalya'da hükûmetin 31 Ocak'ta sona ermesi beklenen kısıtlamaların 31 Temmuz'a kadar uzatılmasını değerlendirdiği öğrenildi.

Il Messaggeroa gazetesine göre yetkililer, bu kararı hükûmetin bürokratik engellere takılmamak için yetkisini artırmak adına alacaklar. Bu kapsamda kısıtlamaların ve OHAL'in 6 ay daha uzatılarak 31 Temmuz'a uzatılması planlanıyor.

İtalya Başbakanlık Acil Tedarik Komiserliği’nin verilerine göre, ülkede aşılamanın başladığı 27 Aralık'tan bu yana 151 bin 606 kişi aşılandı.