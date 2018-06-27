İtalya Başbakanı: Rusya'ya uygulanan yaptırımlar yeniden oylanmalı

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımların yeniden oylama olmadan uzatılmaması gerektiğini söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre aynı zamanda hukuk profesörü de olan İtalya Başbakanı Conte, parlamentoda yaptığı konuşmada, "Yaptırımların otomatik olarak yenilenmesi gibi bir şeyin olmaması gerektiği prensibini yeniden dile getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Conte'nin parlamento konuşmasındaki bu ifadeleri, Brüksel'deki liderler zirvesine gitmeden hemen önce kullanması dikkat çekti. Avrupalı liderlerin yarın ve cuma günü Brüksel'de yapacakları buluşmada Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalar yüzünden Rusya'ya uyguladığı yaptırımları Ocak 2019 sonuna kadar uzatmasının beklenildiği bildirildi.

Yaptırım kararının alınabilmesi için tüm üye ülkelerin onayı gerekirken İtalya ve Yunanistan gibi Avrupa ülkeleri yaptırımların otomatik olarak uzatılması yerine yeniden oylanması gerektiğini söylüyor.

İtalya'da yaklaşık üç ay süren müzakereler sonunda hükümet Hazıran ayının başında kurulurken, sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi ve Lig partilerinin ortaklığında kurulan hükümetin başbakanı Giuseppe Conte olmuştu.