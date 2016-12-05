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Deutsche Welle

İtalya Başbakanı Renzi istifasını açıkladı

İtalya Başbakanı Renzi, istediği anayasa değişikliği referendumda reddedilince istifasını açıkladı.

05 Aralık 2016 04:51


İtalya Başbakanı Matteo Renzi, sandıkların kapanmasından yaklaşık bir saat sonra ilk tahminlerin referendumda 'hayır' oylarının üstün geldiğini duyurmasının ardından gece yarısı bir konuşma yaptı. Renzi refendum sonucunun tüm sorumluluğunu alıyorum dedi ve gereğini yerine getireceğini söyledi. İtalya Başbakanı yenilgiyi kabul ettiği konuşmasında, "Referandumun sonucu açık. Anayasa reformuna 'hayır' kazandı." dedi.

İtalya Başbakanı Cumhurbaşkanı Sergio Matttarella'ya istifamı sunacağını açıkladı.
İtalya Başbakanı Matteo Renzi istediği anayasa değişikliği paketinin referandumda kabul edilmemesi halinde görevi bırakacağını söylemişti. Başbakan Renzi'nin istediği anayasa reformunun reddedilmesinin bir hükümet krizine ve mali piyasalarda aşırı dalgalanmalara yol açabileceği endişesi dile getirilmişti.

İtalyan halkı sandık çıkış anketlerine göre Başbakan Matteo Renzi'nin istediği anayasa değişikliğini kabul etmedi. İlk tahminlere göre halkın büyük çoğunluğu anayasa değişikliğine 'hayır' oyu kullandı. İtalyan RAİ kanalının yayınladığı ilk tahminlere göre, referandumda 'hayır' oyu kullananların oranı yüzde 57 ila 61. Mediaset ve La7'nin ilk tahminlerine göre de anayasa reformuna karşı çıkanların oranı yüzde 60 dolayında.

Anayasa referandumuna katılım oranı yaklaşık yüzde 64 olarak açıklandı.
Başbakan Renzi hükümetinin hazırladığı anayasa değişikliği senatonun yetkilerinin kısıtlanmasıyla yasama sürecinin hızlandırılmasını hedefliyordu.

Bunun yanı sıra parlamento ve bazı devlet dairelerinde kesintiye gidilerek toplam 500 milyon euro tasarruf yapılması, bölgesel yönetimlerin yetkilerinin kısıtlanması, bunun karşılığında devletin turizm, kültür varlıkları ve sivil savunma konularında karar verme yetkisine sahip olması, sadece milletvekillerinin hükümete karşı güvensizlik oyu kullanabilmesi, senatörlerin yasa taslakları hakkında söz sahibi olmaması, sadece anayasa ve AB ile ilgili konularda karar verme yetkisinin olması, ve senato üyelerinin sayısının 315'den 100'e düşürülmesi planlanıyordu.

Muhalefet reforma ülkede iktidarın yetkilerini artıracağı gerekçesiyle karşı çıktı. Muhalefet değişikliğin ülkeyi 'tek adam yönetimine' dönüştürebileceği uyarısında bulundu.

© Deutsche Welle Türkçe
DW/MK/SSB

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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