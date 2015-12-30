İtalya Başbakanı Renzi: İngilizcem de Türkçeme benziyor

İtalya Başbakanı Matteo Renzi, ülkesinde alay edilmesine neden olan İngilizcesine ilişkin olarak, "İngilizcem de Türkçeme benziyor" diye espri yaptı.

İtalya'nın en genç başbakanı olan Renzi, geleneksel yıl sonu basın toplantısını gerçekleştirdi ve aralarında 19 gazetecinin sorularını yanıtladı.



40 yaşındaki lider, DHA muhabirinin "Berbat İtalyancamla kötü bir figür sergilememek için sorumu okusam daha iyi" diye espri yapması üzerine, O halde ben de İngilizce cevaplayayım, böylece eşit oluruz diye gülerek cevap verdi. Bunun üzerine Türk gazetecinin, Keşke Türkçe cevaplasanız diye karşılık vermesiyle Renzi de, Olabilir. Aşağı yukarı İngilizcem de Türkçeme benziyor zaten demesi gülüşmelere neden oldu.

İtalya'da, genç başbakanın 'yetersiz İngilizcesi' sıklıkla alay konusu oluyor. Örneğin; İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği basın toplantısı sırasında doğduğu ve belediye başkanlığı yaptığı Floransa kentinin güzelliklerinden bahseden Renzi, Rönesans döneminin ünlü sanatçılarından Michelangelo'nun adını İngilizce telaffuz etmeye çalışarak Maykelancelo demişti. Oysa bu isim İtalyancada, Mikelancelo diye okunuyor.

Renzi'nin son zamanlarda yaptığı İngilizce konuşmalarda ise gelişme kaydettiği görülüyor. Başbakanlığa yakın gazeteciler, Matteo Renzi'nin özel İngilizce dersleri aldığını söylüyor. Sosyal paylaşım sitelerinde İtalyanlar, iyi derecede İngilizce konuşan bir önceki Başbakan Enrico Letta'yı sıklıkla anarak, Nerede o liderler diyor.

Matteo Renzi, söz konusu basın toplantısında , ülkesinin Türkiye'nin AB'ye olan desteğini yinelemişti. Renzi, 2014 yılı Aralık ayında Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüşmesinde, basın özgürlüğünü de gündeme getirdiğini de aktararak, Basın özgürlüğü, AB ve Türkiye arasındaki herhangi bir diyalogda, ilişkide, gerekli ve kaçınılmaz bir koşul olacak demişti.