İtalya Başbakanı Renzi Berlin'e geliyor



Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalyan mevkidaşı Renzi'yi başbakanlık binasında kabul edecek. Liderler baş başa yiyecekleri öğle yemeğinde uluslararası gündemdeki çeşitli konular hakkında görüş alışverişinde bulunacak. Görüşmede Yunanistan'ın borç krizi ve Avrupa'ya muhtemel yansımalarının ele alınması bekleniyor. İki lider görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Yunanistan krizi gündemde

Yunanistan dün kreditörlere iki yıllık bir yardım programı teklifinde bulunmuş, Euro Bölgesi maliye bakanları salı gecesi süresi dolan yardım programının uzatılmasını reddetmişti.

İtalya Başbakanı Matteo Renzi, Merkel ile yapacağı görüşme öncesinde Berlin Humboldt Üniversitesi'nde bir konuşma yapacak. Renzi'nin konuşması, "Avrupa: Geleceğe Dönüş" (Europe: Back to the Future) başlığını taşıyor.