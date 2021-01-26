İtalya Başbakanı Giuseppe Conte istifa etti

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İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Koronavirüs pandemisi sürecinde attığı adımların ardından başlayan hükûmet krizi sonucunda istifa etti.

Conte, bu sabah kabinesiyle bir araya geldikten sonra Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya istifasını sundu.

Geçen hafta hükûmetin küçük ortaklardan eski başbakan Matteo Renzi'nin Italia Viva Partisi, koalisyondan çekilmişti. Renzi, Conte'nin AB iyileşme fonundan 200 milyar Euro'dan fazla harcama planına karşı çıkmıştı. Conte hükûmeti bu gelişme sonucunda Senato'daki çoğunluğunu kaybetti.

Geçen hafta Conte İtalyan yasama organının alt kanadından güvenoyu almış, ancak Senato'dan alamamıştı.

Birçok uzman, Conte'nin istifasını yeni bir koalisyon kurmak için yapılmış bir "siyasi manevra" olarak nitelendiriyor.

İtalya Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada çarşamba öğleden sonra itibariyle ülkenin önde gelen partilerinin liderleriyle görüşmelerin başlayacağı belirtildi. Mattarella'nın hükûmet kurma yetkisini tekrar Conte'ye vermesi ve bu durumda İtalyan liderin Senato'daki çoğunluğu tekrar sağlayacak şekilde bir koalisyon kurmaya çalışması bekleniyor.

Conte'nin Senato'da çoğunluğa ulaşmak için 5 senatöre ihtiyacı var.