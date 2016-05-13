İtalya Başbakanı: Ben de Katoliğim ama laik siyaset yapıyorum

İtalya'da Başbakan Matteo Renzi, eşcinsel birlikteliklere hukuki statü tanıyan yasanın onaylanmasının ardından muhafazakar kesimden gelen tepkilere, "Ben de Katoliğim ama laik siyaset yapıyorum" sözleriyle karşılık verdi.

Katolik Kilisesi'nin siyasette de en etkili olduğu ülkelerden biri olarak bilinen İtalya'da eşcinsel çiftlere hukuki tanınma sağlayacak yasa tasarıları yıllardır gündeme gelse de muhafazakar kesimin baskıları nedeniyle bugüne kadar parlamentodan geçememişti.

Demokratik Parti liderliğindeki hükümetin hazırladığı yasa tasarısı ise, Şubat ayında Senato'da, dün de Temsilciler Meclisi'nde kabul edilerek yasalaştı.

Hükümet, yasanın daha fazla gecikmesini engellemek için güvenoylamasına bağlayarak parlamentodan geçmesini sağladı.

Yasanın uygulanmaya başlaması içinse Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

Eşcinsel çiftleri ve insan hakları savunucularını genel olarak sevindiren yasa, Katolik ve sağcı kesimlerden ise tepki çekti.

"Anayasa üzerine yemin ettim, İncil üzerine değil"

İtalyan Katolik Kilisesi'ne bağlı Avvenire gazetesi, haberi bugün "Yanlış bir yasa" başlığıyla manşetine taşıdı.

Aşırı sağcı Kuzey Ligi lideri Matteo Salvini, kendi partisinden belediye başkanlarını yasayı uygulamamaya çağırdı.

Sağ partilerden bir grup milletvekili de yasanın referanduma sunulması için girişimde bulunacaklarını açıkladı.

Başbakan Matteo Renzi ise muhafazakar kesimlerin bu tepkisine karşılık olarak "Katolik dünyasının ve hiyerarşinin olumsuz tavrı elbette bekleniyordu. Ben de Katoliğim ama laik siyaset yapıyorum.

"Anayasa üzerine yemin ettim, İncil üzerine değil" dedi.

Rai'de yayınlanan Porta a Porta programında konuşan Renzi, kendisiyle aynı görüşte olmayanlara da saygı duyduğunu, gerekirse oy kaybetmeyi göze aldığını da ekledi.