İtalya: Başarılı göçmen entegrasyonu ülkemizde saldırıları önlüyor

Avrupa'da Fransa, Almanya ve İspanya gibi birçok ülkede saldırılar meydana gelirken, Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) defalarca tehdit ettiği İtalya'da nasıl olup da bugüne kadar bir saldırı düzenlenmediği sorusuna İtalya İçişleri Bakanı Marco Minniti'den yanıt geldi.

Minniti, diğer birçok Avrupa ülkesinin aksine, İtalya'da son yıllarda terör saldırısı düzenlenmemesini, İtalyan güvenlik güçlerinin 1970'lerden bu yana iç terör ve mafya ile mücadelesi sayesinde kazandığı tecrübeye ve "İslam ile doğru bir ilişki biçimi kurmasına" bağladı.

Minniti, İtalyan güvenlik güçlerinin "soruştuma araçları ve teknoloji kullanımı kapasitesinin" de dünyanın en iyileri arasında olduğunu söyledi.

İtalyan Bakan, İsveç'in başkenti Stockholm'de Nisan ayında dört kişinin ölümüne neden olan kamyonlu saldırıyı örnek göstererek, "Stockholm'deki gibi öngörülemez saldırılar karşısında yapılabilecek tek şey topraklarımızı kontrol altında tutmaktır" dedi.

Bunun için de polisin hazırlıklı olmasının yanı sıra göçmenlerin entegrasyonunun da kilit önemde olduğunu vurgulayan Minniti, şöyle devam etti:

"Charlie Hebdo saldırısından bu yana yaşananlara bakarsak, bu saldırıları düzenleyenlerin Suriye'den gelmediğini görürüz. Bunları yapanlar Avrupa'nın evlatlarıydı, yetersiz bir entegrasyonun ürünüydü.

"Daha iyi entegre olmuş bir toplum daha güvenli bir toplumdur ve uluslararası terörle mücadeleye katkı sağlar."

Minniti, İtalya'nın entegrasyonu desteklemek amacıyla ülkedeki Müslüman toplumuyla anlaşmalar yaptığını da hatırlattı:

"Biz İtalya'daki tüm Müslüman cemaatleriyle İtalyan İslamı için bir anlaşma imzaladık. Bu anlaşma dört husus öngörüyordu: Açık camiler, imam listesi, İtalyanca vaazlar ve finansmanın şeffaf hale getirilmesi."

İtalyan İçişleri Bakanı, diğer Avrupa ülkelerine de bu "İtalyan yaklaşımını" tavsiye etti.

Corriere della Sera gazetesi de İçişleri Bakanlığı'nın mültecilerin entegrasyonunu güçlendirmek için yeni bir program üzerinde çalıştığını yazdı. Gazetenin haberine göre yeni entegrasyon programı, iltica başvurusunda bulunanların İtalyanca dersinin yanı sıra, kadınlara saygı gibi "İtalyan değerleri" eğitimi de almasını öngörüyor.