İtalya, aşılama programını 12 yaş üstü herkese açtı

İtalya'da bugünden itibaren 12 yaş üstü herkesin aşı randevusu açıldı.

The Guardian'da yer alan habere göre, organizasyon sorunları nedeniyle yavaş başlayan İtalya'nın aşılama programı hızlandı. İtalya'da bugüne kadar 35 milyon doz Koronavirüs aşısı uygulandı. Nüfusun neredeyse yüzde 23'üne iki doz aşı uygulandığı belirtildi.