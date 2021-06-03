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Koronavirüs

İtalya, aşılama programını 12 yaş üstü herkese açtı

03 Haziran 2021 15:46

İtalya'da bugünden itibaren 12 yaş üstü herkesin aşı randevusu açıldı. 

The Guardian'da yer alan habere göre, organizasyon sorunları nedeniyle yavaş başlayan İtalya'nın aşılama programı hızlandı. İtalya'da bugüne kadar 35 milyon doz Koronavirüs aşısı uygulandı. Nüfusun neredeyse yüzde 23'üne iki doz aşı uygulandığı belirtildi. 

İtalya'da bugünden itibaren aşılama programı 12 yaş üstü herkese açıldı.

Avrupa İlaç Kurumu geçen hafta Pfizer/BioNTech aşısının 12-15 yaş arasında kullanımına onay vermişti. 

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