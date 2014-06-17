İtalya: Akdeniz'deki mülteci kurtarma operasyonlarına son verebiliriz

İtalya İçişleri Bakanı Angelino Alfano, Avrupa Birliği'nin yardım etmemesi halinde, Akdeniz'de savaş gemileriyle mültecileri kurtarma operasyonlarına son verebileceklerini söyledi. Sicilya'da açıklamalar yapan Alfano, insanları ölüme terk etmeyeceklerini fakat artık donanmanın Libya kıyılarında devriye gezemeyebileceğini belirtti.

Alfano, "Akdeniz sınırında AB devreye girmezse, İtalya çekilir ve AB'ye kıtaya koruma görevini yerine getirmesini söyler. Hayat kurtarmaya devam edeceğiz ama bunu tek başına yapamayız ve Libya'da uluslararası toplum tarafından yaratılan istikrarsızlıkla yalnız baş edemeyiz" dedi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Bakan'ın açıklamasından kısa bir süre sonra bir Kuveyt petrol tankeri Sicilya'ya 356 mülteci daha getirdi. Bir Suriyeli mültecinin gemide öldüğü bildirildi.

Hafta sonunda Libya'nın 65 kilometre açıklarında şişme botla İtalya'nın Lampedusa adasına geçmeye çalışan en az 39 kişi boğularak can vermişti.

İtalyan donanması faciada gemideki 39 kişiyi kurtarırken ölü sayısının çok daha yüksek olmasından kaygı duyuluyor.

Geçen Ekim'de Lampedusa açıklarında bir geminin batması sonucu 360 mülteci ölmüştü.

İtalyan İçişleri Bakanı Alfano, açıklamalarını donanmanın son aylarda mültecileri getirmeye başladığı Pozzallo limanında yaptı.

İtalyan medyası, Kuveyt bandıralı tanker tarafından kurtarılarak bu limana getirilen göçmenlerin Suriye, Lübnan, Mısır, Somali ve Fas vatandaşları olduğunu bildirdi. İtalyan savaş gemilerinin de başka noktalarda 200 göçmeni kurtardığı belirtiliyor.

Donanma operasyonları ve göçmen akınının maliyeti İtalyan hükümeti üzerinde siyasi baskı oluşturuyor. Malta da Avrupa Birliği'nden göçmen akınının mali yükünü paylaşmasını istedi.

Malta Başbakanı Joseph Muscat bazen Kuzey Afrika'dan 20'den fazla mülteci teknesinin geldiğini, bunun insani ve lojistik açıdan sorunlara neden olduğunu söyledi.