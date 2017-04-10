İtalya, ABD ile Rusya arasında arabuluculuk arayışında

Övgü Pınar

İtalya'da gelecek ay yapılacak G7 zirvesi öncesinde, üye ülkelerin dışişleri bakanları bugün ve yarın Lucca kentinde bir araya gelecek. G7 buluşması kapsamında yarın Türkiye'nin de katılımıyla bir olağanüstü Suriye toplantısı düzenlenecek.

Suriye konusunda ortak tavır belirlenmesinin amaçlandığı buluşmada, ev sahibi İtalya'nın, ABD ile Rusya arasında arabuluculuk yapmaya çalışacağı belirtiliyor.

Lucca'da bu akşamüstü başlayacak olan G7 dışişleri bakanları buluşmasının ardından yarın da Türkiye, Suudi Arabistan, Katar, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri dışişleri bakanlarının da katılımıyla Suriye konulu bir toplantı düzenlenecek. Yarın sabah yapılacak olağanüstü Suriye toplantısında, Suriye'deki savaş konusunda ortak tavır belirlenmeye çalışılacak.

Geçen hafta İdlib kentinde kimyasal gaz kullanılarak düzenlendiği iddia edilen saldırı ve sonrasında ABD'nin düzenlediği füze saldırısının da gündeme gelmesi bekleniyor.

İtalya basını: Roma 'arayı düzeltmeye' çalışacak

İtalyan basını, Roma yönetiminin ABD ile Rusya arasında arabuluculuk yapmaya çalışacağını yazdı. Bu haberlere göre, Rusya toplantıya katılmasa da Roma, Kremlin ile iyi ilişkileri sayesinde "arayı düzeltmeye" çalışacak.

G7 dışişleri bakanları Lucca'da görüşürken, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella da Moskova'ya gidecek. Mattarella'nın bugün başlayacak ve Perşembe gününe kadar sürecek Rusya gezisinin, Roma'nın Rusya'nın izole edilmesine karşı duruşunun yansıması olduğu belirtiliyor.

Fakat başta ABD ve İngiltere olmak üzere bazı diğer ülkelerin, Beşar Esad rejimine desteğini sürdürmesi halinde Rusya'ya karşı daha sert tavır alınması ve yaptırımların artırılması için bastırabileceği belirtiliyor.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın İtalya'daki G7 bakanlar toplantısının ardından Çarşamba günü Moskova'ya gitmesi bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, bugün Lucca kentindeki toplantı öncesinde 1944'te Nazi saldırısında 560 kişinin hayatını kaybettiği Sant Anna di Stazzema'yı ziyaret etti ve burada yaptığı açıklamada, "Dünyanın neresinde olursa olsun, masumlara karşı suç işleyen herkesin hesap vermesini sağlama" sözü verdi.

ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Japonya ve Kanada'dan oluşan G7 ülkelerinin dışişleri bakanları ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin de katılacağı Lucca'daki toplantıda ayrıca "küresel barış ve güvenliği" ilgilendiren diğer meseleler de ele alınacak.

IŞİD'le mücadele, Ukrayna, Libya ve Kuzey Kore'nin de görüşülmesi planlanıyor.