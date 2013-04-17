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Yaşam

İtalya 6 bin pizza ustası arıyor

Düşük maliyetli olduğu için genellikle küçümsenen pizzanın da büyük krizde durgunluğa yenilmemesi için 6 bin kişilik istihdam yaratıldı

17 Nisan 2013 11:25

İtalya'da İtalyan mutfağının geleneksel tatlarından biri olan pizzanın da büyük krizde durgunluğa yenilmemesi için istihdam yaratıldı. Düşük maliyetli olduğu için genellikle küçümsenen pizza yapımı için 6 bin pizza ustası aranıyor.

Pizza pazarı İtalya’da 50 bin pizza lokantasına bölünmüş toplam 9 milyar avroluk bir pazar. İtalya’da bir yıl içinde tüketilen pizza sayısı ise 3 milyar.

trtturkhaberdar.com'da yer alan Corriera Della Sera'nın haberine göre, dünyanın en fazla pizza lokantasının olduğu şehriyse ne Napoli, ne New York, ne Londra. Brezilya’nın San Paolo şehri! Milano gibi büyük şehirlerdeyse pizza ustalarının neredeyse hepsi artık Mısırlı.

İtalyan Pizza Ustaları Okulu Sorumlusu David Mandolin’in söylediğine göre mükemmel pizzanın kıtır kıtır ve kolay hazmedilir olması gerekiyor. Bunu başarmak da her ustanın harcı değil. Mısırlılar ise bunu başarıyor.

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