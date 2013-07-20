İtalya, 32 kişinin ölümü için verilen 2 yıl 10 ay hapis cezasını tartışıyor

İtalya’nın turistik Toskana Bölgesi’ndeki Giglio Adası’nda 13 Ocak 2012 tarihinde 4 bin 200 yolcu ve mürettebatıyla karaya oturan seyahat gemisi Costa Concordia kazasına ilişkin davada, cezalar konusunda 5 sanıkla uzlaşma yoluna giden ön duruşma yargıcı Pietro Molino kararını açıkladı.

Sanıklar, “cinayet”, “kastı aşan yaralanmalara neden olmak” ve “geminin batmasına neden olmak” suçlarından sorumluluk derecesine göre cezalandırıldı. En yüksek ceza, 2 yıl 10 ay olmak üzere geminin acil durum merkezi koordinatörü Roberto Ferrarini’ye verildi. İkinci kaptan Ciro Ambrosio ve kaptan köşkünde görevli olan Silvia Coronica ile dümenci Jacop Rusli Bin 1 yıl 6 ay ile 1 yıl 11 ay arasında hapis cezalarına çarptırıldı. Kazanın ardından yolcuları kurtarmak için çabaladığında bacağını kıran ve 36 saat sonra kurtarılan Kabin Servis Direktörü Manrico Giampedrino ise 2 yıl 6 aya mahkûm edildi.

'İtalya'nın adaleti bu'

Öte yandan, verilen hapis cezaları, mağdur avukatları tarafından çok az bulunurken, tepkiye yol açtı. “Concordia İçin Adalet” grubuna üye avukat Massimiliano Gabrielli, “Bu adalet utanç vericidir. Bu cezalar cinayetleri değil görevlerini ihmali karşılar ancak. Kabin görevlisine sadece 1 yıl 11 ay, fuhuş çetesi kuran Emilio Fede’ye ( İtalya eski Başbakanı Silvio Berlusconi ’nin arkadaşı) 7 yıl ceza. İtalya ’nın adaleti bu işte” diye öfkesini dile getirdi. Kazada ölenlerin aileleri ve mağdur olanların avukatları, sanıklar ile yargıç arasında bir anlaşma beklediklerini ama bu kadar yanlış bir anlaşma beklemediklerini dile getirdiler.

Kaptan 3 yıl 5 aya razı

Bir süre cezaevinde ve bir süre de ev hapsinde tutulduktan sonra serbest bırakılan Kaptan Francesco Schettino da, mahkemeyle uzlaşmaya varmak için teklifte bulundu ve 3 yıl 5 ay hapis cezasına razı olduğunu söyledi. Kaptan Schettino hakkındaki hükmün ise adli tatilin bitiminden sonra verileceği belirtildi. Kazanın ardından yaşamını yitiren 30 kişinin cesetleri çıkarılırken, 2 kişinin bedenleri ise halen kayıp.