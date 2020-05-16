İtalya, 3 Temmuz itibariyle tüm seyahat kısıtlamalarını gevşetiyor

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Koronavirüs salgınından en ağır şekilde etkilenen ülkelerden İtalya, normalleşme adımları kapsamında tüm seyahat yasaklarını gevşetme karar aldı.

Hükûmetin onayladığı kararnameye göre 3 Temmuz itibariyle ülke içi seyahate izin verilecek. Aynı gün ülke İtalya'dan yurtdışına seyahate ve yurtdışından ziyaretçi gelmesine de izin vermeye başlayacak.

İtalya, pazartesi günü itibariyle dükkanların açılmasına ve bölgeler içinde seyahate izin vermişti. Bölgeler arası seyahat yasağı da 3 Temmuz'a kadar yürülükte kalacak.

İtalya'da bazı yerel yönetimler Roma'ya kısıtlamaların daha hızlı kaldırılması için baskı yapsa da, Başbakan Giuseppe Conte, ikinci dalga endişesiyle aceleci davranmayacaklarını belirtti.

ABD ve Britanya'dan sonra en çok Covid-19 kaynaklı ölümlerin yaşandığı ülke olan İtalya'da 31 bin 600'den fazla kişi hayatını kaybetti.