İtalya 2019'a Mussolini takvimleriyle giriyor

Övgü Pınar

Roma

Birkaç gün önce Roma'nın tarihi işçi mahallelerinden birindeki metro çıkışında yer alan gazete bayiine girdiğimde, bir Benito Mussolini portresiyle karşılaşıyorum. Bir takvimin kapağındaki faşist diktatör, bayiye her giren-çıkanı kibirle süzer gibi görünüyor ve sanki "Ben hala buradayım" diyor.

İtalya'da 2018'in son günlerinde gelecek yılın takvimini almak isteyenlere sunulan seçenekler arasında, kedi-köpek yavruları ya da Papa Francesco'lu takvimlerin yanı sıra faşist diktatör Mussolini'nin boy boy fotoğraflarıyla süslü takvimler de yer alıyor.

Üstelik, belki kedi-köpek yavruları kadar olmasa da Mussolini takvimlerine de ilgi var.

Metro istasyonundaki bayiye bu sabah yeniden gittiğimde Mussolini takviminin yerinde Roma takımının takvimlerini görüyorum.

Bayiyi işleten kadına biraz da utanıp sıkılarak "Burada Mussolini takvimi görmüştüm, artık satmıyor musunuz?" diye sorduğumda aldığım yanıt takvimin kendisinden daha da ürpertici:

"Hepsi tükendi!"

250 metre kadar sonra başka bir gazete bayiine giriyorum. Burada ise girişte sergilenmemekle birlikte, türlü çeşitli Mussolini takvimleriyle karşılaşıyorum.

"Duce", "Benito Mussolini: Bir adamın hikayesi" gibi başlıklar taşıyan takvimlerin içinde de her ay için Mussolini'nin farklı bir fotoğrafı ve bir sözü yer alıyor. Mussolini'nin hayatı ve "projeleri" de coşkulu metinlerle aktarılıyor.

Takvimlerde Mussolini'nin "kadınlar üzerindeki büyük etkisinden" ve "karizmasından" da söz edilirken ırkçı politikalarından, ölüme gönderdiği binlerce Yahudi'den, muhaliflerine uyguladığı şiddetten bahsedilmiyor.

Metro istasyonundaki bayiyi işleten kadın, "Takvimi girişte sergilememiz bazılarının hoşuna gitmiyordu, kimileri söyleniyordu. Ama sonuçta talep var, hepsi satıldı" diyor.

Bir diğer takvim satıcısı ise takvime olan ilgiye özel bir anlam yüklenmemesi gerektiğini düşünüyor. Takvimlerin talep gördüğünü kabul ederek kendisinin de bu yıl 2-3 tane Mussolini takvimi sattığını anlatıyor ama bu takvimleri alanların "bunu her zaman bağlılıktan yapmadığını, belki şaka amaçlı olarak da alıyor olabileceklerini" iddia ediyor.

Faşizme karşı savaşan partizanların kurduğu İtalyan Ulusal Partizanlar Birliği (Anpi) ise Mussolini takvimlerinin hafife alınmasına karşı çıkıyor. Anpi, ay başında bir çağrı yaparak bayilere Mussolini takvimlerinin satışına ve sergilenmesine son vermelerini istedi. Anpi, bu tür ürünlerin "faşizmi savunmak" suç tanımına girdiğini ve anayasaya aykırı olduğunu belirtti.

Ancak Partizanlar Derneği'nin bu çağrısı karşılık bulmamış gibi görünüyor.

