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'İt dalaşı'nda ölen pilot için Türk-Yunan işbirliği

Yunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Konstantinos Kutras, pilot Erdoğan’ın naaşının çıkarılması için destek vermeye hazır olduklarını bildirdi

16 Nisan 2014 02:02

Yunanistan, 8 Ekim 1996’da Ege’de Yunan uçakları ile “it dalaşı” sırasında hayatını kaybeden yüzbaşı Nail Erdoğan’ın naaşının çıkarılması çalışmalarına katkıda bulunmaya hazır olduğunu açıkladı.

Yunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Konstantinos Kutras, Türk makamlarının düşen Türk savaş uçağı ve pilot Erdoğan’ın naaşının çıkarılması için Sakız (Hios) adasının güneyinde uluslararası sularda yapılan araştırmalar hakkında Yunan makamlarına bilgi verdiklerini belirterek, “Gerekirse uçağın ve pilotun bulunmaları ve çıkarılmaları gayretlerine katkıda bulunmaya hazırız” dedi. 

Kutras, Yunan tarafının, araştırmaların uluslararası hukuk çerçevesinde gerçekleşmelerinin teminat altına alınması için gerekli diplomatik girişimlerde bulunduğunu da kaydederek, konuyu yakında takip ettiklerini belirtti. 

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