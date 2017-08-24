İşyerinin eski sahibini öldüren Tekel bayisi adliyede

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de bir süre önce devir aldığı Tekel bayi dükkanının eski sahibi 39 yaşındaki Savaş Güzelgün\'ü tabancayla vurarak öldüren 35 yaşındaki İsmail Erdağ adliyeye sevk edildi.

Olay dün saat 21.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Gündoğmuş Sokak\'taki Tekel bayi dükkanı önünde meydana geldi. Tekel bayi dükkanının eski işletmecisi Savaş Güzelgün ile yeni işletmecisi İsmail Erdağ arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda İsmail Erdağ tabancayla 3 el ateş ederek Savaş Güzelgün\'ü yaraladı. Güzelgün, kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde yaşamını yitirdi.

Olay yerinden kaçan İsmail Erdağ kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan İsmail Erdağ, Tekel bayi dükkanını devraldığı Savaş Güzelgün\'ün işyerine gelip yiyecek içecek aldığını ve parasını ödemediğini, müşterilerini ve kendisini sürekli rahatsız ettiğini öne sürdü.

Götürüldüğü Emniyet Müdürlüğü\'nde sorgulaması tamamlanan İsmail Erdağ, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

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