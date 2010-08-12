T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İşyerine haciz gelince kendini yaktı

Antalya'da 30 bin TL’lik borcu nedeniyle işyerine haciz için icra memurları gelen kuruyemiş dükkanı sahibi Mehmet Özkaya, üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdi.

12 Ağustos 2010 03:00

T24- Antalya'nın Alanya İlçesi’nde 30 bin TL’lik borcu nedeniyle işyerine haciz için icra memurları gelen kuruyemiş dükkanı sahibi Mehmet Özkaya, üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdi. Alev topu halinde yola fırlayan 2 çocuk babası Özkaya, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen eşi de fenalık geçirdi.


Alanya’da Saray Mahallesi Hal Kavşağı yanında bulunan Fıstık’s Kuruyemiş’e işyeri sahibi 39 yaşındaki Mehmet Özkaya’nın 30 bin TL’lik borcundan dolayı icra memurları geldi. Haciz için eşyaların tespitini yapmak isteyen memurların işyerine girmesine izin vermeyen Özkaya, daha önceden orada bulundurduğu bir bidon benzini işyeri içinde üzerine dökerek çakmakla tutuşturdu.

Özkaya, alev topu halinde yola fırladı. İtfaiye, polis ve vatandaşların çabasıyla su ve yangın tüpüyle üzerindeki alevler söndürülen Özkaya olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansıyla hastaneye götürüldü. Hastanede tedaviye alınan Mehmet Özkaya’nın vücudunun büyük bölümünün yandığı belirtildi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, olay yerine gelen ve fenalaşan Süheyle Özkaya da vatandaşlar tarafından otomobille hastaneye kaldırıldı.

İki çocuk babası Mehmet Özkaya’nın bir ay önce de tarım ilacı içerek intihar girişiminde bulunduğu belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24