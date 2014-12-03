İşyerinden kovulunca cinnet getirdi; 2 ölü 4 yaralı

Mersin’de bir akaryakıt istasyonunun eski şoförü Cengiz Yıldız ile işçiler arasında çatışma çıktı. 4 kişinin yaralandığı çatışmanın ardından iki kişi de hayatını kaybetti.

Mustafa İnsan ve İbrahim Maşe’nin DHA’da yer alan haberine göre, olay Eğriçam Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda İbrahim Güder’e ait petrol istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre petrol istasyonunda daha önce şoför olarak çalıştığı bildirilen Cengiz Yıldız, eski patronu İbrahim Güder ile konuşurken aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine Yıldız üzerinde bulunan ruhsatsız tabancayı çekerek önce Güder’e daha sonra da çevreye rastgele ateş açtı. İşyeri çalışanlarının da karşılık vermesi üzerine istasyonda silahlı çatışma yaşandı.

Olayda, işyerinin sahibi İbrahim Güder ile istasyonda çalışan Nevzat Gümüştaş, Aydın Çelik ile yoldan geçen Mustafa Yunusoğlu ile 12 yaşındaki Mert Şahin yaralandı. Çatışmanın ardından Cengiz Yıldız, tabancasıyla bu kez kendi başına ateş etti.

Çevrede büyük korku ve paniğe neden olan olayda yaralananlar, çağrılan ambulanslarla götürüldüğü Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Devlet Hastanesi ile özel hastanelerde tedavi altına alındı. Saldırgan Cengiz Yıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayı duyan yaralıların yakınları hastanelere akın ederek gözyaşı döküp sinir krizi geçirdi.