İşyerindeki bahşiş kutusunu çaldı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA’nın Manavgat İlçesi’nde bir işyerine girerek içinde 400 lira bulunan bahşiş kutusunu çalan 26 yaşındaki V.C. tutuklandı. V.C. ifadesinde bahşiş kutusunu hakkındaki kesinleşmiş para cezasını ödemek için çaldığını öne sürdü.

Manavgat’ta dün Şelale Polis Merkezi’ne başvuran işyeri sahibi B.Y., Aşağıhisar Mahallesi Mithatpaşa Caddesi\'ndeki bir işyerinin kapısının zorlanarak açıldığını, içerisinde 400 lira bulunan bahşiş kutusunun yerinde olmadığını gördüğünü söyledi. İhbar üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, V.C.’ye ait parmak izleri tespit edildi. Aşağıpazarcı Mahallesi’nde bir otelde kaldığı belirlenen V.C., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Otel odasındaki aramada, işyerinden çalındığı belirlenen 10 lira 25 kuruş, 21 Euro ve 40 sent bulundu. Paralar işyeri sahibine teslim edildi.

Hırsızlık şüphelisi V.C. hakkındaki kesinleşmiş para cezasını ödemek için bahşiş kutusunu çaldığını öne sürdü. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan V.C. sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. V.C. hakkındaki para cezasının ne kadar olduğuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

FOTOĞRAFLI