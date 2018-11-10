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İşyerinde öldürülen müteahhit toprağa verildi

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki işyerinde av tüfeğiyle vurularak öldürülen müteahhit Mehmet Yamer (40), bugün toprağa verildi

10 Kasım 2018 21:06

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Merkezefendi ilçesindeki işyerinde av tüfeğiyle vurularak öldürülen müteahhit Mehmet Yamer (40), bugün toprağa verildi.
Selçukbey Mahallesi\'ndeki bir inşaat firmasının ofisine dün düzenlenen silahlı saldırıda, müteahhit Mehmet Yamer, av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Saldırıda Yamer\'in sekreteri Revzan Akbulut yaralandı. Servergazi Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Akbulut\'un tedavisi sürüyor. Polis saldırıyı kimin düzenlediğini araştırıyor.
Öldürülen Yamer\'e ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu\'nda otopsi yapıldı. Yamer\'in cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Yamer, bugün öğlende kılınan cenaze namazının ardından, Çakmak Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

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