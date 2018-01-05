İşyerinde ne varsa çaldılar

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da, cep telefonu satan işyerine giren 3 hırsız, içeride ne varsa çaldı.

Olay, merkez Yüreğir ilçesindeki bulunan cep telefonu bayisinde meydana geldi. İddiaya göre, Halil U. (19), Mustafa B. (20), ve Ahmet Y. (20) işyerinden 4 diz üstü bilgisayar, 21 cep telefonu, 211 cep telefonu kılıfı, 50 kırılmaz cam filmi, 123 şarj aleti, 2 mause, 23 aksesuar, 7 kulaklık, 324 gümrük kaçağı sigara ile kasa bulunan 80 lirayı aldı.

İşyerine gelen sahibi soyulduğunu görünce şikayetçi oldu. Yüreğir Araştırma ekipleri hırsızları yakalamak için hareket geçti. Civardaki görgü tanıklarının ifadesini alan polis, hırsızları çaldıkları malzemeler ile yakaladı.

Emniyete götürülen zanlıların sorgusu sürüyor.



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