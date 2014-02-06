İşyerinde müzik dinleyene para cezası!

Manisa çarşısında Müzik Yapımcıları Meslek Birliği (MÜYAP) avukatlarının polis eşliğinde yaptığı denetimlerde, işyerlerinde müzik dinleyen esnafa ceza yağdı. Bin 500 lira para cezası kesilen esnaf, daha önce uyarılmadıklarını belirterek uygulamanın adil olmadığını söyledi.

Nermin Uçtu'nun Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Manisa'da ayakkabı dükkanı sahibi Nurten Topbaş işyerinde televizyonda müzik kanalından müzik dinlediği, giyim dükkanı sahibi Mustafa Erşahin de radyodan müzik dinlediği için mahkemelik oldu. MÜYAP’a telif hakkı ödemeden işyerlerinde müzik açtıkları için birçok esnaf ceza ödemek zorunda kaldı.

Nurten Topbaş, 2013 yılının Haziran ayında 2 polis ve avukat eşliğinde denetime gelindiğini söyleyerek işyerlerinde müzik dinlemenin yasak olduğundan haberlerinin olmadığını belirtti. Topbaş, "Müzik çok az açıktı. Bir cihazla televizyonun hopörlerine girip müziği kaydettiler. Bizim bu yasadan hiçbir şekilde haberimiz yok. Artık müzik çalınmayacağı, ya da belli bir ücret karşılığında çalınabileceği konusunda bir uyarı gelmemişti. Bir uyarı yapılsa tedbirini alabilirdik. Baskın yapar gibi geldiler. Olay mahkemeye taşındı.

'Eğlence yeri değiliz'

Manisa 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 28 Ocak’ta sonuçlandığını dile getiren Topbaş, bin 500 lira ceza verildiğini söyledi. Uygulamanın adil olmadığından yakınan Topbaş, "Bu işi neredeyse vergiye bağlamışlar. Burada müzik çalındığı için para kazanmıyoruz. Müzik bana bir kazanç getirmiyor. Müzik işi yapanlar, eğlence yerleri gibi yerler dışarıya bile hoparlör koyuyor. Ama biz müzik çaldık diye daha fazla ayakkabı satmıyoruz" diye konuştu.

'Artık müzik dinlemem'

Aynı denetimde ceza alan giyim dükkanı sahibi Mustafa Erşahin de, radyodan kısık sesle yabancı şarkı dinlediğini ve sesin bir cihazla kaydedildiğini açıkladı. Denetime gelenlerin bir cihaz yardımıyla müzik çaldığını kayıt altına aldıklarını ve tutanak tuttuklarını belirten Erşahin şunları anlattı:

"İtiraz ettik ama dinleyen olmadı. Sadece telif hakkı olmayan şarkıları çalabilirmişiz. MÜYAP bazı şarkıların telif hakkını almış. Avukatları da denetime çıkmış. Bundan sonra işyerinde müzik dinlemem. Dükkanın metrekaresine göre belirli bir para ödeniyormuş. Kafe, disko gibi yerlerde bu kural geçerli olabilir ama bizim gibi giysi satan bir yerde bu uygulama çok saçma. Müşteri çekmek için müzik dinlemiyoruz. İnanın artık televizyon izlemekten bile korkuyorum"

'Hukuk boşluğu var'

İşyerinde müzik dinlediğinden dolayı ceza alan Ayten Topbaş’ın Avukatı Gözde Aloğlu, Telif Hakları Yasası’nda hukuk boşluğu olduğunu söyledi. Müvekkilinin dükkanında müzik dinlediği için halka arz etmiş sayıldığını ve telif hakkı olmadan müzik dinlenemeyeceği savunmasıyla ceza aldığını kaydeden Aloğlu, "Hakimin kararına göre 5 yıl boyunca başka bir suç işlemezlerse bu suçtan ceza almayacaklar. Ödenecek 1500 lira, avukat parası olarak belirlendi" dedi.

'Temyize de gidemiyoruz'

Cezanın normalde 1 yıl 10 aylık hapis cezasını içerdiğini belirten Avukat Aloğlu, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildiği için cezanın açıklanmadığını ifade etti. Aloğlu şöyle konuştu:

"Hukuk boşluğu var. Eğlence mekanları için, işyerinde müzik dinlemekten menfaat elde etme şartı aranıyor. Bizim müvekkillerimizin böyle bir menfaat elde etme gibi bir durumu yoktu. Müzik dinlenmesi için izin alınması gereken işyerleri arasında sayılmıyor. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildiği için temyize de gidemiyoruz."