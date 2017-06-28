İşyerinde kötü idarenin 6 belirtisi

Ulaşım sektörünü büyük ölçüde etkileyen Uber, skandallarla sarsıldı, icra kurulu başkanı Travis Kalanick istifa etmek zorunda kaldı. Buradan çıkarılacak dersler ve işyerinde kötü yönetimi tespit etmenin yolları…

Uber taşımacılıkta yeni bir devir açtı; hızla 662 şehre yayıldı, kurucusu Travis Kalanick'i milyarder yaptı.

Fakat Silikon Vadisi tarzı bu yükseliş dünyada kamu taşımacılığını alt üst etse de şirketi büyük bir karışıklığın içine düşmekten kurtaramadı. Zira yatırımcıların baskısı üzerine Kalanick geçen hafta istifa etti.

Ancak bu güne birden gelinmedi. Cinsel taciz, maço kültürü ve kıdemli yöneticilerin ayrılması gibi olaylar aylar boyunca devam ediyordu. Kalanick'in istifası ise modern iş dünyası tarihinin en çarpıcı iniş çıkış hikayelerini barındırıyor.

70 milyar dolar değerindeki California merkezli şirket bugün kötü bir çalışma kültürü ile eşanlamlı hale geldi. İnsan kaynaklarının fiyaskoları, çalışanlara yönelik primlerin ödenmemesi, küstah bir 'maço' kültürü, cinsiyetçilik ve teknoloji sektöründe pervasız karar alma mekanizmaları ile kötü ün sahibi oldu.

Fakat bu sorunlar sadece Uber ile sınırlı değil, birçok sektörde farklı ölçülerde ortaya çıkabiliyor.

Peki sizin işyerinizde bu tür uygulamalar var mı? Bunların klasik belirtileri nelerdir?

Bağıran, baskı kuran, çatışma yaratan bir patron

Bu durum 'sert' patron ya da 'saçmalıkları sevmeyen' menajer kişiliğinden farklıdır. Çalışanları manipüle eden ve küçük düşüren bir patron, tüm işyerinde istikrarı ve güveni sarsar. Ama bu konuda onu uyarmadan önce, diğer iş arkadaşlarınızın da benzer izlenimlere sahip olmadıklarını kontrol edin; ekip birlik halindeyse sorunu grup halinde çözme olanağı olabilir.

'Ne pahasına olursa olsun başarı' anlayışı

Patronun idare tarzı Kalanick'inki gibi her yola başvurmayı içeriyorsa dikkatli olmak gerekir. Bu yöntem başlangıçta büyük başarı getirebilse de sonrasında hızlı ve büyük çöküşlere de neden olabilir. Çöküş öncesi ayrılmak en mantıklısı olabilir.

Çalışanlara adaletsiz davranmak

Temel hakları işçilerden esirgemek işyerinde sorunlu bir ortam yaratmanın en kolay yoludur. İşçilerine asgari ücret ve ücretli tatil hakkı vermeyi reddettiği için Uber hakkında çok sayıda dava açıldı ve mahkemede kaybetti.

Her şey benim kontrolümde olsun

Bundan daha kötü olanı patronun diğer üst düzey yöneticileri devre dışı bırakmasıdır. Oysa uzmanlar başkalarına hiç yetki vermeyen veya profesyonel menajer istihdam etmeyen girişimcilerin, işletmelerini bir noktada yıkıma götüreceğini söylüyor.

Varlığını hissettirmeyen idare

Müdürünüz sizinle hiç etkileşime girmiyor veya ofise hiç uğramıyorsa bu sizin başarınıza da engel olacaktır. Altlarıyla ilişki kurmayan, kendi reklamlarını yapmayı seven idareciler işyerini de başarısızlığa sürükler.

Olumsuz haberler

Çalıştığınız yer sorunlarıyla medyada yer alacak kadar büyük bir işletme ise kötü karar alan bir mekanizma ile ne kadar eşleştirilmek isteyeceğinizi sorun kendinize. Kötü idare ve sürekli karışıklık içinde olan bir işyeriyle ilgili ne kadar açıklama yapabilirsiniz?

Eğer çalıştığınız yerde mutlu değilseniz, strese maruz kalıyorsanız yeni bir işe bakmanın zamanı gelmiş demektir.