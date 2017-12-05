İşyerinde intihar etti

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Efeler ilçesinde, sanayi sitesinde işçi Sinan A. (22), kendini iple asarak yaşamına son verdi.

Efeler\'deki 2\'inci Sanayi Sitesi 1502 Sokak\'taki oto elektrikçide çalışan Sinan A., sabah işyerine gelerek dükkanı açtı. Kısa süre sonra ise komşularıyla birlikte kahvaltı yaptı. Kahvaltı sırasında arkadaşlarına tuvalete gideceğini söyleyerek işyerinin asma katına çıktı. Ancak geçen zamana rağmen dönmedi. Meraklanan arkadaşları saat 09.00 sıralarında Sinan A.\'yı kontrol için yukarı çıktı. Üst kata çıkanlar, Sinan A.\'yı tavana iple asılı halde buldu. Olay sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, Sinan A.\'nın öldüğü belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cesedi, Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sinan A.\'nın 3 ay önce askerden geldiği ve işe başladığı çevresinde sevilen birisi olduğu belirtildi. Geriye herhangi bir not bırakmadığı öğrenilen Sinan A.\'nın intihar nedeni araştırılıyor. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



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