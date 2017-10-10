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İşyerinde fişe takılı unutulan şarj aleti patlayınca yangın çıktı

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN’daki bir iş yerinde fişe takılı unutulan şarj aletinin patlaması sonucu çıkan yangında büyük hasar meydana geldi

10 Ekim 2017 17:55

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN’daki bir iş yerinde fişe takılı unutulan şarj aletinin patlaması sonucu çıkan yangında büyük hasar meydana geldi.
Olay, dün gece saatlerinde Ünal Kayacık’a ait Merkez Çarşısı 5\'inci Sokak\'taki işyerinde meydana geldi. Su arıtma sistemleri işi yapan Ünal Kayacık, taşınabilir şarj aletini fişte takılı olarak unutup eve gitti. Sabah işyerini açmaya geldiğinde camlarında karartı olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı. İş yerinin kapısını açtığında çok ağır bir koku aldığını ifade eden Kayacık; “İçeride küçük çaplı yangın çıkmış ama hava alamadığı için büyümeden kendiliğince sönmüş. Eğer ki yangın sönmeseydi komşularımın da iş yerlerine büyük zarar verirdi. Çok büyük bir patlama olduğu için basınçla iş yerimde birçok eşyaya da zarar vermiş durumda. Geçtiğimiz yıldan beri taşınabilir şarj aletini kullanıyorum aslında kaliteli bir ürün ama yine de patlamış. Tek sevincim komşularımıza zarar gelmemesi oldu” diye konuştu.

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