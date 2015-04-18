İşyerinde düşman kazanmamak için nelere dikkat etmelisiniz?

Her ofiste uyumsuz biri vardır. Herkes işyerinde gaf yapmaktan çekinir, ama aslında çok da göze batmadığını düşündüğümüz davranışlardır en rahatsız edici olanlar. Bazıları bunları bir süre sonra fark eder, bazıları ise dersini almaz. Ne kadar yetenekli ya da ne çok şey başarmış olursanız olun, bazı hatalı davranışlar vardır ki insanların size bakışını olumsuz etkiler. Peki nedir bu hatalı davranışlar?

TalentSmart Başkanı Dr Travis Bradberry’nin LinkedIn adlı profesyonel sosyal paylaşım platformunda paylaştığı önerileri BBC Türkçe derledi:

“Sırtından hançerleme: Bilerek ya da bilmeyerek iş arkadaşlarına karşı hainlik yapmak işyerinde büyük bir sorun kaynağıdır. Bunun en çok rastlanan örneği, çatışmadan kaçınmak için bir sorunda daha yetkili birine başvurmaktır. Fakat mağdur kendini arkadan bıçaklanmış hissettiği için aslında daha fazla çatışmaya neden olur.

Dedikodu: Başkaları hakkında dedikodu yapıyor olmak kişiyi kötü bir duruma düşürür. İnsanların talihsizlikleri ya da yaptıkları üzerinde konuşup durmak, kulaklarına gitmesi halinde onların duygularını incitir, ama sizi daha negatif gösterir.

İşinizi sevmediğinizi ilan etmek: İşyerinde herkesin en son duymak istediği şey bir başkasının işinden nefret ettiğine dair şikayetleridir. Bu o kişiyi negatif bir çerçeveye oturttuğu gibi ekibin moralini de olumsuz etkiler. “Patronlar bu tür insanları çabuk görür ve her an daha istekli başka bir insan bulabilir” diyor Bradberry.

Kokulu yemekler yemek: İşyerinde yediğiniz yemeklerin başkalarına kötü kokabileceğini akılda tutmak gerekir.

Yalan söylemek: Birçok yalan, insanın kendisini ya da başkalarını koruma güdüsüyle, iyi niyetle başlayabilir; ama bu yalanların büyümesi ve yayılması, sonra da açığa çıkması sık yaşanan olaylardır. Yani bir süre sonra herkes yalan söylendiğini bilecek ve bunun geri dönüşü olmayacaktır.

Girişimci ve HardToFill.com adlı işe alım firmasının kurucusu Clinton Buelter ise hatalardan öğrenilebileceğini, fakat bunları tespit edip düzeltmenin zaman alacağını belirtiyor. Buelter bu konuda şu tavsiyelerde bulunuyor:

Açılın: Zamanınızın büyük bölümünü birinin sizi nasıl oyuna getirebileceği tehlikesine karşı endişelenmekle geçirmeye son verin. Kuşkulu ve kötümser olmanın bir faydası yok. İnsanlara açık olun, size yaklaşabilsinler.

Dilinize dikkat edin: Eğitimli olduğunuz için üst perdeden konuşmanız ya da yazmanız gerektiğini düşünmeyin. Gereksiz uzatmalardan kaçının. Mesajlarınızda resmi dil yerine günlük konuşma dili kullanın. İnsanlar bu dili daha kendine yakın bulacaktır.

Masanızdan ayrılın: İşyerinde strese girmek, sinirlenmek çok kolaydır. Masa başında otururken iş içinde kaybolup gitmesi, daha geniş düşünmesi zordur. Masadan kalkmak ve başka bir şeyle ilgilenmek için kendinize zaman ayırın.