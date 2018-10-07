İşyerinde çıkan yangın dairelere zarar verdi

Semih ERSÖZLER/ANTALYA,(DHA) - ANTALYA’da bir apartmanın zemin katında bulunan iş yerinde çıkan yangın üst katlara zarar verdi.

Olay, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi 869. Sokak’ta meydana geldi. 2 katlı apartmanın zemin katında bulunan Osman Hitay’a ait işyerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İşyerindeki malzemelerin bulunduğu noktada çıkan yangın bir anda büyüdü ve üst katta bulunan 2 daireye zarar verdi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

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