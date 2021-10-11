"İşyeri sahipleri artık ‘tacir’ olan kiracılarından TÜFE’den daha fazla artış talep edemeyecek"

Hürriyet gazetesi yazarı Oya Armutçu, köşesinde dükkan kiralarına yapılan zamların artık tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranının üzerinde olamayacağını aktardı. Armutçu, kira hukuku alanında uzman Bursa Barosu avukatlarından Olcay Göçüm'ün konuya ilişkin yaptığı değerlendirmeyi köşesinde şöyle aktardı:

"Kanunla getirilen ‘kiracının tacir ve kiralayanın işyeri olması’ şartıyla TÜFE oranında yasal artış oranının uygulanmayacağı ve mevcut kira sözleşmelerindeki artış oranlarının geçerli olacağına ilişkin düzenleme vurguladığımız gibi sekiz yıl süreyle ertelenmişti.

Kanunla getirilen sekiz yıllık erteleme süresi 1 Temmuz 2020’de sona erdi. İşyeri kira sözleşmelerinde artık konut kiralarındaki gibi TÜFE artış oranının altında artış oranı kararlaştırabilir. Ancak TÜFE artış oranının üstünde artış oranı kararlaştırılamaz. Örneğin TÜFE yüzde 14.55 (2021 yılı için kanuni kira artış oranı) kira sözleşmesinde artış oranı yüzde 30 ise yüzde 14.55 aşan artış oranı, yok hükmünde kabul edilmelidir. Bu kanuni düzenlemenin amacı, kiracının korunmasıdır."