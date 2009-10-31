İsyankar gençlik yılları film oldu

Efsane rock grubu Beatles üyelerinden John Lennon’ın isyankâr gençlik yılları, orijinal adı “Nowhere Boy” olan “Kayıp Çocuk” adlı filmde toplandı.



Senaryo, şarkıcının küçük yaşta annesi tarafından terk edilmesi ve otoriter bir kişiliğe sahip olan teyzesi tarafından yetiştirilmesi etrafında gelişiyor.



Yönetmenliğini Sam Taylor-Wood`un yaptığı film, Lennon’ın doğum yeri olan Liverpool’da çekildi. Filmde Lennon’ı genç İngiliz oyuncu Aaron Johnson canlandırdı. John Lennon’ın teyzesi rolünde Kristin Scott Thomas, eğlenceye düşkün anne rolünde de Anne-Marie Duff oynuyor.



Gençlik döneminde öfke dolu olan ve kafa karışıklığı yaşayan Lennon, annesi Julia’nın kendisini niçin terk edip teyzesi Mimi ile bıraktığını anlamaya çalışmaktadır. John Lennon, küçük yaşlarda ortadan kaybolan annesiyle tekrar karşılaştığında 16 yaşındadır. Aslında Lennon’a rock müziği sevdiren ve gitara benzeyen banço adlı müzik aletini çalmayı öğreten de annesidir.



Liverpool’da keşif turları



Yönetmen Taylor-Wood daha önce filmle ilgili yaptığı açıklamada, “Lennon`ın hayatının ilk yıllarındaki kadınların gerçekten onun sonradan nasıl bir insan olacağını belirlediğini” belirtmişti. Filmin senaristi Matt Greenhalgh ise senaryoyu yazabilmek için John Lennon’ın büyüdüğü yerleri ve Paul McCartney ile ilk tanıştığı yer olan St.Peter’s Church Hall’ı da sık sık ziyaret etmiş.



"Kayıp Çocuk" adlı filmde, Beatles grubunun ilk kurulma aşamaları da görülebiliyor ve film, grubun Hamburg’a gitmelerinden kısa bir süre önce sona eriyor. John Lennon hayranları tarafından merakla beklenen filmin galası Londra Film Festivali’nin kapanışında yapıldı.



Huzuru müzikte aradı



Oldukça fırtınalı bir gençlik dönemi geçiren Lennon için yaşadıklarının üstesinden gelmenin tek yolu, müzik, sanat ve Beatles`daki grup arkadaşı Paul McCartney ile dostluğuydu.



John Lennon, 1980 yılında akli dengesi yerinde olmayan Beatles hayranı Mark David Chapman tarafından New York'taki dairesinin önünde öldürüldü. Henüz 40 yaşında hayata veda eden Lennon, ardında “Yesterday”, “Imagine” ve “Let It Be” gibi yılların eskitemediği eserler bıraktı.

