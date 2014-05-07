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Dünya
Deutsche Welle

İsyancılar Humus’tan çekiliyor

Suriyeli isyancılar iki yıldan uzun süredir hükümet birliklerinin kuşatması altında olan Humus’tan çıkmaya başladı.

07 Mayıs 2014 19:25


Suriye hükümeti ile varılan anlaşma çerçevesinde Suriyeli isyancılar ellerinde tuttukları Humus kentinden ayrılmaya başladı. Bölgedeki isyancılar adına müzakereleri yürüten Ebulharet El Halidi 120 savaşçı ve sivilin üç otobüsle birlikte kenti terk ettiğini söyledi. Suriyeli isyancılar otobüslerin bölgeyi terk ettiğini gösteren fotoğraflar yayınladı.

İsyancılardan Ebu Yasin El Humsi gün içerisinde 1200 isyancının çekilerek kenti Esad rejimine bağlı birliklere bırakacağını söyledi. İsyancıların Talbise ve Dar El Kebir kentlerine çekileceği belirtiliyor.

Suriye hükümeti ile isyancılar arasındaki anlaşma birkaç gün önce sağlanmıştı. İsyancılar ayrıca Halep yakınlarındaki, hükümete sadık Şii köyleri Nebl ve El Sahra'ya insanî yardım gönderilmesine de izin vermeyi kabul etmişti. Yardımların yerine ulaşup ulaşmadığı ise henüz bilinmiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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