T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İsyan eden yolcular gözaltına alındı

Ankara'da geç gelen belediye otobüsüne tepki gösteren ve araca kartsız binmek isteyen yolcular gözaltına alındı.

11 Şubat 2010 02:00

 T24-Ankara'da geç gelen belediye otobüsüne tepki gösteren ve araca kartsız binmek isteyen yolcular gözaltına alındı.



                    


Ankara Kızılay'da bekledikleri belediye otobüsünün geç gelmesine tepki göstermek için araca kart basmadan binmek isteyen yolcular gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Ege Mahallesi hattında çalışan 06 GH 335 plakalı belediye otobüsünün Kızılay'daki durağında bekleyen yolculardan bazıları, aracın geç geldiğini öne sürerek tepki gösterdi.

                   



Tepki gösteren yolcuların otobüse kart basmadan binmek istemeleri üzerine, otobüs sürücüsü aracı durdurarak durumu polise bildirdi. Sürücü ve yolcular, durağa gelen güvenlik güçleri tarafından ifadeleri alınmak üzere Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24