İsyan eden yolcular gözaltına alındı

T24-Ankara'da geç gelen belediye otobüsüne tepki gösteren ve araca kartsız binmek isteyen yolcular gözaltına alındı.











Ankara Kızılay'da bekledikleri belediye otobüsünün geç gelmesine tepki göstermek için araca kart basmadan binmek isteyen yolcular gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Ege Mahallesi hattında çalışan 06 GH 335 plakalı belediye otobüsünün Kızılay'daki durağında bekleyen yolculardan bazıları, aracın geç geldiğini öne sürerek tepki gösterdi.













Tepki gösteren yolcuların otobüse kart basmadan binmek istemeleri üzerine, otobüs sürücüsü aracı durdurarak durumu polise bildirdi. Sürücü ve yolcular, durağa gelen güvenlik güçleri tarafından ifadeleri alınmak üzere Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.