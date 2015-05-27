İsviçre'ye ağır eleştiri



Şu ana kadar sayısı bir hayli az olan resmi belgeler bürokratik bir Almanca ile kaleme alınmış. İsviçre Federal Vergi Dairesi'nin internet sayfasına bakıldığında kısa bir aramadan sonra, vergi soruşturması nedeniyle aranan yabancıların isimlerinin yer aldığı resmi belgelere ulaşmak mümkün. İsimler arasında bazı Almanların da olduğu görülüyor.

Alman politikacılar, İsviçreli yetkilileri uzun yıllardır vergi kaçakçılığı konusunda sessiz kalmakla itham ediyordu. Ancak İsviçre'nin son olarak ortaya koyduğu türden bir şeffaflık ise birçoklarına göre çizmeyi aşıyor. Baden Württemberg eyaleti Maliye Bakanı Nils Schmid, “Vergi kaçakçılığı ile mücadelede önemli olan tek tek bireyleri cezalandırmak değil, büyük çoğunluğu dürüst olan vergi mükellefleri esas alınarak adaletin tecelli etmesini sağlamaktır” dedi. Alman haber ajansı dpa'ya açıklama yapan Schmid, “İsviçrelilerin uygulaması biraz tuhaf” diye konuştu.

'Yargısız infaz yapılıyor'

Almanya'nın tutumu belli: İsimlerin kamuoyuna açıklanması, vergi mahremiyeti ilkesi ile bağdaşmıyor. Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Maliye Bakanı Norbert Walter-Borjans, “Şayet İsviçre vergi usulsüzlükleri listesinde adı geçen Alman vatandaşlarının isimlerini açıklarsa, bizim kurumlarımız da bu kişiler hakkında soruşturma başlatacaktır” dedi. Avrupa Parlamentosu Yeşiller grubu milletvekillerinden Sven Giegold ise uygulamaya ağır eleştiriler yöneltiyor: “İsviçre kurumları burada çizmeyi biraz aşıyor. Muhtemel vergi kaçakçılarının isimlerini bu şekilde kamuoyuna açıklamaktansa, ortak ülkelerle isim takası yapmaları gerekirdi. Böylelikle düzgün bir soruşturma yapılabilirdi. Zira adı geçen kişiler için bunun ağır sonuçları olabilir. Hukuki güvenceleri tehlikeye atılmış durumda. Şimdiden yargısız infaz yapıldığını görüyoruz. İsviçre'deki şeffaflığa saygımız olsa da bu tür bir yaklaşımın hukuk devletinde yeri yoktur.”

İsviçre Federal Vergi Dairesi ise DW'ye açıklamasında söz konusu suçlamaları geri çevirdi. Basın Sözcüsü Beat Furrer, “Bize kurumsal yardım başvurusu yapıldığında, söz konusu kişi ile irtibata geçilmesi gerekiyor. Fakat bankanın elinde adres yoksa veya hesap kapanmışsa, bu kişi ile resmi gazete aracılığıyla iletişim kurma imkânı doğuyor” diyor. Furrer, bu esnada isimlerin ve kişisel verilerin kullanılmasının bir zorunluluk olduğuna dikkat çekiyor. Bu uygulamanın söz konusu kişilerin yararına olduğunu belirten Furrer, böylelikle bu kişilere hukuki yardım alma imkânı verildiğini ifade ediyor. Zira İsviçre vergi hukukuna göre, yabancılar da vergi usulsüzlükleri söz konusu olduğunda hukuki yollara başvurarak kendilerini savunma hakkına sahip.