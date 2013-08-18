İsviçre'nin yeni 'seks kutusu' projesi yürürlüğe giriyor

İsviçre'de hayat kadınlarıyla olan ilişkileri daha güvenli kılmak için 1 milyon euroluk 'seks kutusu' projesine imza atıldı.



İsviçre'nin başkenti Zürih'te belediye fuhuşu daha güvenli kılmak ve şehir merkezinden uzaklaştırmak için ilginç bir proje başlattı.

Radikal gazetesinde yayımlanan habere göre, 1 milyon euro’ya mal olan ‘seks kutusu’ projesi kapsamında sokakta para karşılığı seks yapmak isteyen erkekler için sanayi bölgesi yakınına araçlarıyla gidecekleri ahşap barakalar inşa edildi.



Aracı olmayan bu ‘hizmet’ten faydalanamayacak.



40 hayat kadınının çalışacağı seks kutuları 26 Ağustos’ta açılacak.

