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Dünya

İsviçre'nin yeni 'seks kutusu' projesi yürürlüğe giriyor

İsviçre'de hayat kadınlarıyla olan ilişkileri düzenlemek ve şehir merkezini fuhuştan arındırmak için benzeri görülmemiş bir projeye imza atıldı

18 Ağustos 2013 21:48

İsviçre'de hayat kadınlarıyla olan ilişkileri daha güvenli kılmak için 1 milyon euroluk 'seks kutusu' projesine imza atıldı.

İsviçre'nin başkenti Zürih'te belediye fuhuşu daha güvenli kılmak ve şehir merkezinden uzaklaştırmak için ilginç bir proje başlattı.

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Radikal gazetesinde yayımlanan habere göre,  1 milyon euro’ya mal olan ‘seks kutusu’ projesi kapsamında sokakta para karşılığı seks yapmak isteyen erkekler için sanayi bölgesi yakınına araçlarıyla gidecekleri ahşap barakalar inşa edildi.

Aracı olmayan bu ‘hizmet’ten faydalanamayacak.

40 hayat kadınının çalışacağı seks kutuları 26 Ağustos’ta açılacak.
 

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