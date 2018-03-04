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Dünya
Deutsche Welle

İsviçreliler kamu yayıncılığı vergilerini ödemeye devam edecek

İsviçre halkı kamu yayıncılığı için her haneden toplanan vergilerin alınmaya devam edilmesine yüzde 71 oyla “evet” dedi. İsviçre'de her hane kamu yayıncılığı için senelik olarak ortalama 392 euro vergi ödüyor.

04 Mart 2018 19:47

İsviçre'de Pazar günü yapılan halk oylamasında kamu yayıncılığı yapılabilmesi için ödenen vergilerin alınmasına devam edilmesi yönünde karar çıktı.

Pazar günü öğle saatlerinde kapanan sandıkların ardından sandık çıkış anket sonucunu yayınlayan bağımsız anket şirketi gfs.bern, oylamaya katılanların yüzde 71’inin kamu radyo ve televizyonlarının yayını için vatandaşlardan vergi alınmasına devam edilmesinden yana oy kullandığını açıkladı.

Sonucu açıklayan anket şirketi gfs.bern, hata payının yüzde üç olduğunu belirtti. İsviçre'de yaklaşık beş milyon 300 bin seçmen bulunuyor ve seçmenler halk oylamalarına mektupla veya seçim günü açılan sandıklara giderek oy verebiliyor.

Evlerinde bir televizyon veya radyo olup olmamasına bakılmaksızın İsviçre'de her haneden senelik olarak 451 İsviçre Frangı (392 euro) kesiliyor. Ancak hükümetin önceden aldığı karara göre, 2019 yılının başından itibaren bu ücret 365 İsviçre Frangı (yaklaşıl 317 euro) olacak.

Kamu yayıncılığı için kesilen vergileri tahsil eden şirket Billag'dan adını alan ve bu vergilerin zorunlu olarak toplanmasına karşı çıkan "No Billag” girişimi, hangi medya içeriğine ne kadar vergi ödeyeceğine kişinin kendisinin karar vermesi gerektiğini savunuyor.

Sonuçların belli olmasından sonra açıklama yapan "No Billag” girişiminin eş kurucularından ve aynı zamanda öğrenci olan Thomas Juch, "Biz bir tartışma başlattık, bu susturulamayacak. Daha fazla basın özgürlüğü için sesimizi çıkartmaya devam edeceğiz” dedi.

Her ne kadar birçok siyasi parti kamu yayıncılığı vergilerinin kesilmesine karşı çıksa da sağ popülist İsviçre Halk Partisi (SVP) No Billag girişimini desteklediğini açıklamıştı. Vergilerin alınmasını destekleyenler ise demokrasilerde bağımsız bir şekilde finanse edilen medya kanallarının olmasını gerektiğini savunuyor.

Halk oylamasından çıkan karar doğrultusunda İsviçre Radyo ve Televizyon Kurumu SRG, vergi gelirlerinden faydalanmaya devam edebilecek.

dpa,epd/DÇÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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