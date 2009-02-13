İsviçreli ırkçılardan tüyler ürperten saldırı

* Avrupa'da özgürlük ve demokrasinin önde gelen temsilcilerinden İsviçre'de ırkçıların Brezilya kökenli bir avukata yaptıkları işkence şok etkisi yarattı* Geçen pazartesi günü Neo-Naziler tarafından kaçırılan ve Zürih tren garında kanlar içinde yatarken bulunan Brezilyalı avukat, bu saldırı sırasında, karnındaki ikiz bebeklerini düşürdü
İsviçre'de yaşayan Brezilya kökenli kadın avukat Paula Oliveira (26) ülkenin ırkçı partisi İsviçre Halk Partisi sempatizanları tarafından kaçırıldı ve işkenceye maruz bırakıldı. Genç kadının karnına ve bacaklarına bıçakla partinin isminin baş harfları olan "SVP" harfleri kazıldı. Oliveira'nın vücudunda 100 bıçak yarası tespit edildi
Saldırının, birinin alnında gamalı haç dövmesi bulunan 3 'dazlak' tarafından düzenlendiği belirtiliyor.
Vahşetin ortaya çıkmasından sonra Brezilya Dışişleri Bakanı Celso Amorim ülkesindeki İsviçre Büyükelçisi Rudolf Baerfuss'u makamına çağırarak soruşturma hakkında bilgi istedi. Brezilya soruşturmanın şeffaf yürütülmesi ve olayın üstünün kapatılmaması için İsviçre'den garanti talep etti.