İsviçreli ırkçılardan tüyler ürperten saldırı

İsviçre'de yaşayan Brezilya kökenli kadın avukat Paula Oliveira (26) ülkenin ırkçı partisi İsviçre Halk Partisi sempatizanları tarafından kaçırıldı ve işkenceye maruz bırakıldı. Genç kadının karnına ve bacaklarına bıçakla partinin isminin baş harfları olan "SVP" harfleri kazıldı. Oliveira'nın vücudunda 100 bıçak yarası tespit edildiSaldırının, birinin alnında gamalı haç dövmesi bulunan 3 'dazlak' tarafından düzenlendiği belirtiliyor.Vahşetin ortaya çıkmasından sonra Brezilya Dışişleri Bakanı Celso Amorim ülkesindeki İsviçre Büyükelçisi Rudolf Baerfuss'u makamına çağırarak soruşturma hakkında bilgi istedi. Brezilya soruşturmanın şeffaf yürütülmesi ve olayın üstünün kapatılmaması için İsviçre'den garanti talep etti.