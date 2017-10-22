İsviçreli iki milyarder, Bodrum'da

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA) - İSVİÇRELİ dünyaca ünlü medya patronu Marco Stettler ve ünlü doktor Cornelia Romang, haftalığı 140 bin Euro\'ya kiraladıkları lüks yatla Bodrum\'a tatile geldi. Bodrum koylarını dolaşan İsviçreli iki milyarder, bir mağazadan toplam 65 bin Dolar vererek, 4 kilim aldı.

İsviçre\'nin Zürih şehrinde yaşayan dünyaca ünlü doktor Romang ile ünlü yayın organlarının İsviçre temsilciliğini yapan medya patronu Stettler arkadaşlarıyla kiraladığı \'Azzurra 2\' isimli 50 metelik süper lüks yatla Bodrum\'a tatile geldi. Haftalık 140 bin Euro\'ya kiraladıkları 50 metelik süper lüks yatla Yunanistan\'ın Tilos Adası\'ndan Bodrum\'a gelen ve yatlarını Gümüşlük koyuna demirleyen Romang ve Stettler, beraberlerindeki arkadaşlarıyla öğle yemeği yedi. Gümüşlük sahilindeki bir restoranda kalamar, çipura ve salata yiyen grup, daha sonra çarşıda alışveriş yaptı. Mütevazı tavırlarıyla dikkat çeken grup, Gümüşlük\'teki bir halı mağazasından toplam 65 bin Dolar\'a el dokuması 4 kilim satın aldı. Yalıkavak, Göltürkbükü ve Torba koylarını gezen İsviçreli milyarderlerin 2 hafta boyunca Yunan adaları ve Bodrum koylarında tatillerini sürdüreceği öğrenildi.

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