İsviçreli gazeteciler: Diyarbakır'da Alman zannedilip bekletildik!

İsviçre televizyonu SRF'nin 2 muhabiri, Diyarbakır Havalimanı'nda kendilerini Alman zanneden polisler tarafından çamaşırlarına kadar didik didik arandığını iddia etti.

Sputnik’te yer alan habere göre, SRF muhabiri Ruth Bossart, bir memurun kendisine Almanca bilip bilmediğini sorduğunu, kendisinin 'evet' karşılığını vermesi üzerine ise, ekibin 45 dakika boyunca arandığını ve sorguya çekildiğini öne sürdü.

Alman basınına polislere kendilerinin Alman olmadığını, İsviçreli olduğunu anlatmaya çalışmalarına rağmen başarılı olamadıklarını aktaran Bossart'ın iddiasına göre, ikinci kontrol noktasında ekibin İsviçreli olduğunu anlayan bir polis amirinin müdahalesi sonucu durum açıklığa kavuşabildi.

4 Alman diplomat havalimanında bekletildi

TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı'nın Almanya'da havalimanında alıkonulmasının ardından dün Atatürk Havalimanı’nda 2 saat bekletilen 4 Alman diplomat uçaklarını kaçırmıştı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Sen benim Meclis Başkan Yardımcıma, bir bayan milletvekiline bu tür bir yanlışı yaparsan, senin polisin vesairen bunu yaparsa, benim buna aynısıyla mukabele etmem lazım" demişti.