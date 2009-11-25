İsviçreli doktorlardan 'optik otopsi'

T24 - İsviçreli doktorlar, ölüm sebebini yüzde 80'e kadar belirleyebilen, aralarında optik 3D tarayıcısının bulunduğu aletler sayesinde cesedi açmadan yılda yaklaşık 100 otopsi yapabiliyor.



Berne Üniversitesinden Profesör Michael Thali ve meslektaşları, tüm ani ya da doğal yoldan olmayan ölümleri incelemek için "virtopsi" adı verilen bir sistem geliştirdi.



Thali, laboratuvarında yaptığı açıklamada, bu sistem sayesinde vücudu açmadan yaraların ve ölüm nedeninin yüzde 60-80'ini belirleyebildiklerini bildirdi. Bu sistemle yapılan otopsilerin avantajının, yaratılan dijital kayıtların internet aracılığıyla paylaşılabilmesi olduğuna işaret eden Thali, kesme olmadığı için vücuda herhangi bir zarar da verilmediğini anlattı.



Yaklaşık yarım saat süren otopsi sırasında ceset bir masanın üzerine yatırılıyor ve yüzeysel tarayıcılar aracılığıyla vücut taranıyor. İki teknisyen de elde ettikleri verileri bilgisayarlar aracılığıyla değerlendiriyor.



Thali, İsviçre'nin başkenti Berne'deki laboratuvarın, yüzeysel tarayıcının CT manyetik rezonans tarayıcı, ölüm sonrası anjiyografisi ve ölüm sonrası biyopsisiyle kullanıldığı dünya çapında tek yer olduğunu belirtti. Profesör, bu donanımın maliyetinin 1,98 milyon doları bulduğunu açıkladı.