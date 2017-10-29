İsviçreli çifte saldıran beş kişi tutuklandı

Deniz Kılınç / İstanbul, 29 Ekim (DHA) - Hindistan\'ın Agra bölgesinde bulunan Tac Mahal\'i ziyaret ettikten sonra Fatehpur Sikri\'ye giden İsviçreli çifte bu bölgede saldıran beş kişi tutuklandı.

İsviçreli, Quentin Jeremy Clerc ve Marie Droxz çifti, Hindistan tatillerinde Tac Mahal\'i ziyaret ettikten sonra Fatehpur Sikri bölgesine gitti. Burada çifti dört kişi takip etmeye başladı. İddialara göre ilk önce kaba sözler söyleyen grup, bir süre sonra çiftin yollarını kesti ve Droxz ile zorla fotoğraf çekinmeye başladı. Kız arkadaşı Droxz\'u korumaya çalışırken yaralanan Clerc saldırganlar tarafından sopa ve taşlarla dövüldü.

Saldırı sebebiyle geçici işitme sorunu yaşayan ve kafatasında çatlak bulunan Clerc ile kolu kırılan Droxz\'a Dışişleri Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı\'ndan destek geldi. Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj ve Turizm Bakanı KJ Alphons, Uttar Pradeş eyaleti başbakanı Yogi Adityanath\'a yazdıkları mektupta, çifte saldıran kişilerin tutuklanmasını talep etti.

Başbakan Yogi Adityanath, Tac Mahal\'e yaptığı ilk resmi ziyareti sırasında konuyla ilgili, \"Turistlere karşı yapılan saldırılardan sorumlu kişilere güçlü yaptırımlarda bulunulacak\" dedi.

Kıdemli polis memuru Amit Pathak, \"Saldırganların arasında reşit olmayan kişiler olabilir. Soruşturmalar hala devam ediyor fakat eğer suçlu bulunurlarsa, reşit olmayan şüpheliler çocuk mahkemesinde yargılanacak\" dedi.

Yerel haberlere göre her sene milyonlarca turist tarafından ziyaret edilen Agra\'da trafik problemi, Tac Mahal hakkındaki politik sorunlar ve suç oranlarının artması endişeli durumlar yaratıyor.