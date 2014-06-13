İsviçre'den Türkiye seyahati uyarısı

İsviçre Dışişleri Bakanlığı her yıl turizm sezonu öncesi vatandaşlarının güvenliği için yaptığı seyahat uyarılarında bu yıl Türkiye’ye özel yer verdi. Bakanlık, yaptığı uyarıda, Türkiye’yi Mısır ve Tayland'la birlikte seyahati tehlikeli ülke statüsüne soktu.

Yayınlanan bildiride, adeta Türkiye’ye gitmeyin çağrısı yapılıyor. Bildiride, İsviçre vatandaşlarının Türkiye’de bulundukları süre içinde, kalabalık gruplardan uzak durmaları, terör ve kaçırılma riskine karşı uyanık olunmaları istendi. Bu durumların asla göz ardı edilmemesi gereği vurgulandı.

“Türkiye her ne kadar siyasi bakımdan istikrarlı gibi görünse de, terör ve halk gösterileri seyahat özgürlüğünü tehdit eder niteliktedir” denildi. İstanbul, Ankara gibi büyük kentlerde yaşanan halk ayaklanmalarında polisle karşı karşıya gelen halktan ölümler ve yaralanmalar olduğuna dikkat çekilen bildiride, bu gösterilerde turistlerin de zarar gördükleri özellikle vurgulandı. Turistik yörelerde de bombalı saldırılar olduğu iddia edilen bildiride, “seyahat şirketinizle işbirliği yapınız ve güvenlik tavsiyelerine uyunuz” denildi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu uyarısı

Dışişlerinin vurguladığı bir başka konu ise, doğa yürüyüşü için Türkiye’ye gidecek olanların dikkat etmeleri gereken konular oldu. Sınır bölgelerindeki -özellikle Yunanistan- mayınlı bölgelerde dikkatli olunması gerektiği bildirildi. Doğu ve Güneydoğu için ayrı bir başlık açılan bildiride, gidilmemesinin daha doğru olacağı şeklinde anlaşılabilecek ifadelere yer verildi.

Doğu ve Güneydoğu Bölgesi ile ilgili olarak şöyle denildi: “Her ne kadar, PKK ile barış süreci sürdürülmekteyse de, terör ve adam kaçırma olayları yoğun olmasa da devam etmektedir. Bu nedenle bu bölgeye yalnız veya küçük gruplar halinde kesinlikle gidilmemelidir. Mutlaka bölgeye gidilecekse, yerel otoritelerden sağlanacak güvenlik hizmeti devreye sokulmalı ve mutlaka kalabalık bir grupla gidilmelidir” denildi.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı ayrıca vatandaşlarını, tarihi eserlerin hiçbir şekilde satın alınmaması ve uyuşturucu konusunda dikkatli olunması konusunda uyardı.

Turizmciler tepkili

Türkiye’ye çok sayıda turist götüren Kuoni ve Tui şirket yetkilileri, İsviçre Dışişleri'nin Türkiye uyarısının çok önemli olduğuna dikkat çektiler. Yetkililer, bu uyarının anlamının açık olduğunu, bu nedenle Türk turizminin bundan olumsuz yönde etkileneceğini söylemenin yanlış olmayacağını, Türkiye yerine bu yaz turizmden, İspanya, Yunanistan ve İtalya’nın yararlanacağını açıkladılar.

Sadece Türkiye'ye turist götüren şimdilik adlarının açıklanmasını istemeyen şirketler ise, İsviçre Dışişleri Bakanlığı'nın durumu abarttığını, turistik yörelerin hiçbir şekilde tehlikeli olmadığına dikkat çektiler. Yetkililer Türk Dışişleri Bakanlığı kanalıyla bildirinin değiştirilmesi için çabalarının sürdüğünü hatırlattılar.