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Spor
Deutsche Welle

İsviçre’den büyük sürpriz

FIFA Dünya Kupası’nda Honduras’ı üç golle geçen İsviçre, E Grubu’nda Fransa’nın ardından ikinci tura çıktı. F Grubu’nda Arjantin’e 3-2 yenilen Nijerya ikinci tura adını yazdıran bir başka takım oldu.

26 Haziran 2014 14:09


E Grubu'nda Fransa karşısında 5-2'lik bir yenilgi alan İsviçre dün başarılı bir futbolla Honduras'ı 3-0 mağlup etti. İsviçre'nin golleri 6, 31 ve 71'inci dakikalarda Bayern Münih'te forma giyen Shaqiri'den geldi.

Grubun Fransa ile Ekvador arasındaki diğer maçı golsüz sona erdi. Ekvador'da 49'uncu dakikada Antonio Valencia kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı ancak Fransa bu avantajdan faydalanamadı ve maç boyunca elde ettiği pozisyonları gole çeviremedi. Bu sonuçlarla birlikte Fransa grup lideri, İsviçre ise ikinci olarak son 16 takım arasına kalmayı başardı.

F Grubu'ndaki maçlarda Arjantin Nijerya'yı 3-2 mağlup etti. Yıldız futbolcu Messi'nin üçüncü dakikada attığı gole Nijerya bir dakika sonra Musa ile cevap verdi. İlk yarının bitimine çok az bir süre kala Messi tekrar sahneye çıkarak takımını tekrar öne geçirdi. Ancak ikinci yarıya hızlı başlayan Nijerya 47'nci dakikada yine Musa ile beraberliği yakaladı. 50'nci dakikada ise Rojo maçın skorunu belirleyen golü attı. Nijerya 3-2 mağlup olmasına karşın Bosna Hersek'in İran karşısında aldığı 3-1'lik galibiyetle grubu ikinci tamamlayarak bir üst tura çıkmayı başardı.

E ve F gruplarında alınan sonuçlarla ikinci tur eşleşmeleri belli oldu. Fransa 30 Haziran pazartesi günü Nijerya ile, Arjantin de 1 Temmuz salı günü İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

FIFA Dünya Kupası'nda grup maçları bugün G ve H grubunda yapılacak karşılaşmalarla sona eriyor. Türkiye saati ile saat 19.00'da ABD-Almanya ve Portekiz-Gana maçları oynanacak. TSİ saat 23.00'te ise Cezayir ile Rusya ve Güney Kore ile Belçika karşı karşıya gelecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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