'İsviçre'deki tren saldırısı terörle bağlantılı değil'



İsviçre Emniyetinden yapılan açıklamada şimdiye kadar yapılan incelemeler sonucunda olayın terör bağlantılı olabileceği yönünde herhangi bir kanıta rastlanmadığı bilgisine yer verildi. İsviçre Emniyetinden bir polis sözcüsü "Şu aşamada kesin bir şey söylemek mümkün değil, ancak terör bağlantısı oldukça uzak bir fikir" şeklinde konuştu.

İsviçre Emniyeti saldırgan ve bir kurbanın durumuyla ilgili olarak ise "İkisinin de durumları kritik" açıklamasını yaptı. 27 yaşındaki saldırganın "Sık rastlanan bir İsviçreli ismine sahip olduğu ve İsviçre'nin bir kantonunda ikamet ettiği" belirtiliyor.

Dün yerel saatle 14:20'de Salez tren istasyonu yakınlarında meydana gelen olayda 27 yaşındaki İsviçreli saldırgan hareket halindeki trenin bir vagonunda etrafa yanıcı bir madde dökerek vagonu ateşe vermiş, ardından elindeki bıçakla yolculara saldırmıştı. Bıçak darbeleri ve çıkan yangın nedeniyle üçü kadın, biri çocuk altı yolcuyu yaralamıştı. Yangında fail de ağır yara almıştı.

Yangın alarmının devreye girmesinin ardından makinistin yol ortasında durmak yerine bir sonraki durağa devam etmesinin kurtarma çalışmalarını oldukça kolaylaştırdığı kaydedildi. Yaklaşık 60 yolcuya olay sonrasında psikolojik destek verildiği belirtildi.

Saldırının ardından İsviçre'de şimdiye kadar uygulanan demiryolları güvenlik konsepti ile ilgili de tartışmalar başladı. Toplu taşıma güvenliğinden sorumlu Securitrans firmasının müdürü Martin Graf, Schweiz am Sonntag gazetesine verdiği demeçte “güvenlik personelinin istasyonlardaki mesaisinin günün 24 saati devam etmesi gerektiğine” işaret etti.

Würzburg saldırısını akıllara getirdi

17 yaşındaki bir Afgan mülteci 18 Temmuz'da Almanya'nın Würzburg kentinde bir banliyö treninde yolculuk eden 5 kişiyi balta ve bıçakla ağır yaralamıştı. Saldırgan olaydan sonra imdat freninin devreye girmesiyle trenden kaçmış ve peşindeki özel harekât timlerine saldırmasının ardından vurularak öldürülmüştü.

IŞİD saldırıyı düzenleyen Afgan sığınmacının "kendi savaşçıları" olduğunu duyurmuş, ardından da saldırgana ait bir tehdit videosu yayınlanmıştı.